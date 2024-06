Más de 80 artistas internacionales y nacionales se subirán desde mañana a las Noches del Botánico de la Complutense

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) será el escenario desde este martes de la octava edición de las Noches del Botánico, por donde desfilarán más 80 grupos y artistas de diversos géneros musicales en 54 jornadas de conciertos entre los meses de junio y julio.

El festival comienza con Mitski, cuya presentación ha colgado el cartel de sold-out. Otros conciertos también han agotado sus entradas rápidamente, como los de Queens Of The Stone Age, PJ Harvey, Take That y Toto. Además, artistas internacionales como Sheryl Crow, Laufey, Danna, Pretenders y Pixies estarán presentes en el festival más sostenible de la península, según han señalado sus organizadores.

Hasta el 31 de julio, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII también albergará lo mejor de la música nacional con presentaciones de Sen Senra, Mikel Izal, María José Llergo, Lori Meyers, Sidonie y El Columpio Asesino.

Aquellos que deseen disfrutar de actuaciones como las de Estrella y Soleá Morente (14 de junio), Los Zigarros y The Jayhawks (16 de junio), Israel Fernández y Ángeles Toledano (19 de junio), Iván Ferreiro y su hijo Andrés con la banda Querido (28 de junio), Xoel López (29 de junio), Paolo Nutini y Jalen Ngonda (7 de julio) deben apresurarse, ya que quedan pocas entradas disponibles.

Otros artistas confirmados para el mes de junio son Rulo y la contrabanda, Tomatito, Sandra Carrasco & David de Arahal, Caravan Palace, Travis Birds, El columpio asesino, Sidonie, Mikel Izal, Status Quo, Tom Jones, Glen Hansard, St. Paul & The Broken Bones, Sheryl Crow, Philip Glass Ensemble, Miranda!, No Te Va a Gustar o La Chica.

Por su parte, en la primera quincena de julio, Noches del Botánico acogerá también acogerá a Birdy, James Vincent McMorrow, Ben Howard, Santero y Los Muchachos, Masego, Greentea Peng, James Blake, Vance Joy, Sammy Rae & The Friends, Santiago Auserón, Salif Keita, Loreena Mckennitt, María José Llergo, Mahalia, Gilberto Santa Rosa, Mundo Flamenco saluda a Bob Marley, The Cult, Julieta Venegas y Kevin Johansen + Liniers + De Nada.

Finalmente, la segunda quincena de julio otros artistas confirmados son Rita Payés, G-5 (Kiko Ceneno, El Canijo de Jerez, Diego Ratón, Muchachito y Tomasito), Toquinho y Camilla Faustino, Chucho Valdés, Lianne La Havas, Madeleine Peyroux, Gypsy Kings ft. Nicolás Reyes, Los Manolos, Vulfpeck, Judith Hill, James Blunt, Marisa Monte, Eva Ayllón, Simple Minds, Passenger, Rawayana & Friends, Los Amigos Invisibles, Fat Freddy's Drop, The Skatalites, Javier Camarena, Grupo Niche o La Delio Valdez.

UN FESTIVAL MÁS FEMENINO

Desde la dirección de Noches del Botánico han celebrado que este año será la primera vez que el festival cuente con un elevado número de artistas femeninas, más de una treintena, como Mitski, Birdy, Estrella y Soleá Morente, Miranda o María José Llergo, con lo que buscan paliar "la brecha de género en festivales".

Durante la presentación del evento, también celebraron la relación con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que mantienen desde la primera edición, ya que el festival nació como "un pequeño encargo" del Vicerrectorado de Cultura para construir un evento que recogiese "un público más culto y melómano".

El año pasado, las Noches del Botánico atrajeron a 170.000 asistentes, y según la página oficial del festival, se espera superar esa cifra este año. El festival ha sido denominado 'Mejor Evento Musical' en los premios de la Academia de la Música de España, que preside Luis Cobos, junto a otros como el Sonorama, Cooltural Fest, Inverfest y Boombastic. La entrega de premios se celebrará el próximo 10 de junio.