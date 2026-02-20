Más de 9.000 jabalíes capturados desde la declaración de emergencia cinegética

Jabalí. - PRINCIPADO

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha confirmado que se han capturado más de 9.000 ejemplares de jabalí desde que el año pasado se declarar la emergencia cinegética en diez comarcas de la región para actuar ante el aumento poblacional de una especie que en los últimos años se ha duplicado.

Así lo ha confirmado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante una visita a la finca El Encín, ubicada en Alcalá de Henares y donde ha abordado los datos sobre el control de la fauna silvestre con sobreabundancia de población.

"Esta sobrepoblación también, y lo estamos viendo en Cataluña, puede generar enfermedades que pueden transmitirse a nuestras cabañas ganaderas y también con eso tener incluso afección al ser humano", ha destacado el consejero, que ve "fundamental" anticiparse a estos posibles efectos.

Actualmente se estima que la población de jabalíes en la Comunidad de Madrid es de entre 35.000 y 40.000 ejemplares, tras su duplicar esta cifra en los últimos diez años. Para hacerle frente, el Ejecutivo autonómico ha adoptado un plan específico hasta 2030 que incluye medidas en cotos y zonas públicas de caza controlada.

NUEVO CONVENIO CON LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA

Novillo ha aprovechado la visita para firmar un nuevo convenio con la Federación Madrileña de Caza para aumentar la vigilancia de los animales en las fincas experimentales del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

Con este pacto se busca preservar la investigación agraria y proteger los cultivos, ensayos y sistemas de riego, además de evitar los numerosos daños que producen las especies más abundantes en estas zonas, como jabalíes, conejos, corzos o aves.

El consejero ha supervisado las técnicas que se emplearán para este fin, como la cetrería, el uso de hurones o capillos, y la utilización del arco en caza mayor, previa autorización y siguiendo la orden de vedas vigente.

Esta colaboración se desarrollará en las fincas de La Chimenea (Aranjuez), Riosequillo (Buitrago de Lozoya) y El Encín (Alcalá de Henares), y en los centros situados en el medio rural de La Isla Agrícola (Arganda del Rey) o El Socorro (Colmenar de Oreja).

PESTE PORCINA

Por otro lado, la Comunidad ha informado de que a lo largo del año pasado se realizaron más de 530 análisis de Peste Porcina Africana (PPA) en el Laboratorio Regional de Sanidad Animal con el objetivo de asegurar el buen estado de los cerdos de las 54 explotaciones y las diferentes monterías en las que intervienen jabalíes.

Las medidas de vigilancia se extremaron ante el brote de la enfermedad que se produjo en el Parque Natural de Collserola, en la provincia de Barcelona, a finales de 2025, sin registrar incidentes en el territorio madrileño.

Para colaborar en las tareas, el Gobierno madrileño envió a Cataluña un equipo de Agentes Forestales compuesto por siete profesionales y cinco perros, que estuvieron apoyando en la búsqueda de ejemplares afectados o fallecidos.