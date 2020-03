Más Madrid acusa a Almeida de actuar como un irresponsable al "crear alarma innecesaria" con la Funeraria

"Sólo para intentar culpar al Gobierno central de una situación que no era real", ha sentenciado Rita Maestre

La portavoz mediática de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de actuar "de forma irresponsable" con la empresa municipal de servicios funerarios "creando una alarma innecesaria sólo para intentar culpar al Gobierno central de una situación que no era real".

Más Madrid reclama explicaciones al Ejecutivo sobre la situación real de la empresa después de que el pasado lunes el regidor anunciara que la funeraria no recogería a más víctimas mortales del coronavirus por la falta de material adecuado cuando fuentes sindicales han asegurado al grupo municipal que "el servicio no ha parado en ningún momento" y que incluso "los trabajadores han estado doblando turnos a diario.

El concejal de Más Madrid Miguel Montejo ha insistido en que la empresa "no ha parado en ningún momento". "Los madrileños merecemos tener claro que esto es así, ha sido así y seguirá siendo así", ha subrayado.

Ayer martes se convocó con carácter urgente un consejo de administración de la empresa, en el que se aprobó la compra de material sanitario por valor de 9 millones de euros. Parte de este material, indica Más Madrid, ya había llegado el sábado pasado y otra parte, como las mascarillas, lo hacía hoy. Esta compra contó con el voto favorable del representante de Más Madrid en dicho órgano a través de su representante, el concejal Javier Barbero.

Por eso Maestre considera que se está "ante un intento burdo de confrontar por intereses partidistas con el Gobierno de la Nación". "Le pedimos al alcalde Almeida que no entre en ese juego sucio y que no siga los pasos de la presidenta Ayuso porque no es lo que necesita ahora mismo la ciudadanía madrileña. Necesitamos un alcalde para todos que reme junto con el Gobierno central y no quiera sacar rédito político en esta triste y terrible situación", ha exigido la edil.

Miguel Montejo, por su parte, ha estado en contacto con los trabajadores de esta empresa pública y ha afirmado que la funeraria "no ha parado en ningún momento". "La Comunidad de Madrid, en el mismo día que el alcalde asustaba a toda la ciudad, publicó el cambió del protocolo de tratamiento mortuorio haciendo innecesarios más materiales", ha señalado.

"La compra del millón y medio de mascarillas se destinarán a otros usos que nos gustaría conocer", ha exigido Montejo, así como que "no se utilice deslealmente contra otras administraciones" porque el momento requiere unidad. "Los madrileños podemos estar muy tranquilos sabiendo que esta empresa pública está funcionando con perfecta normalidad gracias al esfuerzo y dedicación de su plantilla, así como a que gracias a su carácter público ahora se han podido gestionar compras en un momento crítico para todas y todos nosotros", ha añadido.