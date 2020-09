Más Madrid acusa a la Comunidad de "echar balones fuera" y de ser los primeros que la "desprestigian"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Más Madrid en la Comunidad y diputada regional, Mónica García, ha acusado a la Comunidad de Madrid de "echar balones fuera" y de ser los primeros que se encargan de "desprestigiar" la región al no tener un refuerzo ni para salud pública, Atención Primaria o la 'vuelta al cole'.

En declaraciones remitidas a los medios, tras visitar los centros de salud Numancia, Martínez de la Riva y Vicente Soldevilla, en Puente de Vallecas, Mónica García ha afeado las palabras de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, al decir que el Gobierno central se "ensaña" con Madrid.

"Los primeros que desprestigian a la Comunidad son los que no han trabajado para su Comunidad, que es la señora Ayuso y Aguado. No tenemos refuerzos en salud pública, ni atención primaria y siempre vuelven a echar balones fuera de sus competencias que no han asumido", ha criticado.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y la médica y diputada Mónica García, junto a varios concejales del grupo municipal, han visitado hoy los centros de salud Numancia, Martínez de la Riva y Vicente Soldevilla, en Puente de Vallecas.

"Las personas con menos recursos tienen más dificultades, por ejemplo, para aislarse y pasar una cuarentena si enferman de coronavirus", ha declarado Rita Maestre. Muchas de estas personas, a su juicio, viven "en pisos compartidos, sus viviendas son más pequeñas, viven hacinadas, se desplazan más en transporte público en las horas punta, tienen menos posibilidades de teletrabajar". "Es justo la población de la zona sur de Madrid la que necesita, lejos de ser "estigmatizada" por su Ayuntamiento, el mayor respaldo y protección", ha lanzado.

Así, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha incidido en la "enorme falta de recursos" en el centro de salud Numancia y de la atención primaria de toda la capital, ya que Vallecas es hoy, con 3.200 casos por cada 100.000 habitantes la tasa más alta de Europa de incidencia en coronavirus.

En este punto, ha lamentado que lo único que recibde de Ayuso y del alcalde, José Luis Martínez-Almeida es "una estigmatización de la población del sur y no más recursos". Respecto a la vuelta a las aulas, ha asegurado que "no se parece en nada a una vuelta al cole segura" y que las familias se enfrentan a una gran incertidumbre por culpa de ambos.

Por su parte, la diputada y anestesista Mónica García ha constatado en la visita "que el sistema sanitario está ya colapsado en la Comunidad de Madrid", hecho que tiene que ver "con años de recortes, con ser la Comunidad con menos profesionales de atención primaria, menos pediatras y menos enfermería y con un Gobierno que no ha hecho los deberes en los últimos seis meses", después de lo que se ha vivido.

García ha exigido a los responsables regionales "que empiecen a trabajar "ya" por los madrileños, que pongan todos los medios necesarios para este primer escalón que es la atención primaria y para salud pública, para que se pueda mantener este rebrote que, en el caso de la Comunidad de Madrid, "está absolutamente descontrolado".

Entre las peticiones y propuestas que Más Madrid ha vuelto a reclamar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso figuran más rastreadores, más personal sanitario en los centros de salud, más refuerzo del transporte público y reparto diario y gratuito de mascarillas en las entradas de colegios, escuelas infantiles, metro y autobús.