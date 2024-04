Más Madrid amplía la denuncia ante Ayuntamiento por presunta infracción urbanística en la vivienda de la pareja de Ayuso

"No se ha girado ninguna inspección a la vivienda" como "tampoco se ha abierto un expediente de inspección urbanística", afirma



MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha ampliado la denuncia presentada hace dos semanas ante el Ayuntamiento por presunta "infracción urbanística" en la vivienda propiedad de la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y en la que conviven, y ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que trate a la jefa del Ejecutivo autonómico "como a una ciudadana más".

"Hoy registramos una ampliación de la denuncia en la inspección urbanística del Ayuntamiento por informaciones periodísticas (en referencia a la publicada ayer por el diario 'El País') que ahondan en los indicios que teníamos en Más Madrid y que confirman que la declaración responsable se negó por dos veces, que hubo orden de paralizar esas obras pero continuaron y fueron de tal calado que provocaron daños en distintas viviendas y en un local comercial, que tuvo que cerrar", ha explicado la jefa de la oposición, Rita Maestre, en rueda de prensa.

La ampliación de la denuncia llega dos semanas después de la presentada inicialmente para "que el Ayuntamiento hiciera su trabajo, como en el resto de viviendas" de la ciudad pero, pasados quince días, Más Madrid no ha obtenido "ninguna respuesta a este expediente urbanístico ni a las peticiones de información, ni por parte de Almeida ni por el equipo de Ayuso, que sólo trata de enmarañar".

Maestre ha trasladado a la prensa que el plazo para contestar una petición de información es de cinco días, plazo "que no se ha cumplido en los cinco años de Almeida como alcalde". Con la ampliación de la denuncia lo que buscan es que una presunta infracción "no quede en el olvido" y ha advertido al alcalde que, por cada pregunta no contestada, "habrá una rueda de prensa y un señalamiento de los motivos por los que oculta información".

"SABEMOS QUE NO SE HA GIRADO NINGUNA INSPECCIÓN"

"Sabemos que no se ha girado ninguna inspección a la vivienda" que comparte Ayuso, como "tampoco se ha abierto un expediente de inspección urbanística", ha asegurado Maestre.

Ya el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, excusaba ayer no poder aportar información sobre actividades o licencias "de particulares" para pasar a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa porque "algo huele a podrido en Moncloa".

La portavoz de Más Madrid ha recordado al equipo de Almeida que "las leyes son iguales para todos", para pasar a cargar contra "las mentiras en bucle de Ayuso", desde "mentir diciendo que Hacienda debía a su pareja 600.000 euros mientras su abogado confesó los delitos de fraude fiscal y falsedad documental" a que "hubiera periodistas acosando alrededor de la vivienda, cuando de lo que se trataba era de tapar sus obras ilegales".

Maestre ha expuesto una serie de interrogantes, como "si el abogado de la pareja de Ayuso está actuando como testaferro y si hay una obra ilegal con la unión de dos inmuebles, cuando además uno no es propiedad de la pareja". La situación es "grave" porque "afecta a la presidenta de la Comunidad y a la legitimidad y legalidad del dinero de la casa en la que vive".

"Vamos a seguir peleando en todos los frentes para que el Ayuntamiento se comporte con la presidenta igual que con el resto de ciudadanos. Que Almeida mande una inspección inmediata a la vivienda y que la disciplina urbanística actúe con el mismo rigor porque Isabel Díaz Ayuso es una ciudadana más", ha reclamado, en definitiva, "que el Ayuntamiento no se ponga de lado y actúe".