Más Madrid apela al "voto bonito" en un spot en el que una abuela deja en herencia "calidad de vida"

Publicado 22/05/2019 11:33:13 CET

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid apela al "voto bonito" el próximo 26 de mayo con un spot en el que una abuela deja en herencia no su viejo piso de alquiler, a su perro León o su "abrigo bueno, que no está de moda y además es del año catapum", sino calidad de vida, con "un barrio de verdad", "buenos médicos que te cuiden si un día lo necesitas" o educación.

Lo hace votando el 26 de mayo a la plataforma liderada por Manuela Carmena e Íñigo Errejón. El spot, 1,14 minutos de pura emotividad, arranca con una abuela que narra mientras comienza el día, en su casa, que había pensado que era buen momento para hacer testamento.

"No tengo mucho que dejarte: este viejo piso es de alquiler, y mi abrigo bueno no está de moda y además es del año catapum. León (su perro) sólo te daría más trabajo. Pero he pensado que podía dejarte cosas más valiosas", le cuenta a un ser querido.

Y ahí empieza a enumerar qué puede dejar en herencia que valga la pena, como "un barrio de verdad, con vecinos de toda la vida; buenos médicos y gente que te cuide si un día lo necesitas y la oportunidad que yo nunca tuve de estudiar algo que te guste. Qué bonito sería dejarte todo esto", todo un guiño a la campaña de Carmena y Errejón.

"Y ¿sabes qué? Eso es lo que voy a hacer hoy", dice la anciana, o "superadulta", como preferiría Carmena, mientras que revisa el correo y da con el sobre electoral con la imagen de los candidatos de Más Madrid, que mete en el bolso. "Vamos León, ¡A votar! Que esto está muy reñido y cada voto cuenta", termina el vídeo, con el lema 'Vota bonito' y los hashtag #CadaVotoCuenta y #VotaBonito.

Carmena ya se ha pronunciado sobre el spot en Twitter. "Queremos que Madrid siga hacia adelante y en esto los mayores tenemos mucho que decir. Este domingo #CadaVotoCuenta. Qué bonito sería acabar lo que empezamos: #VotaBonito, vota Más Madrid. Este es nuestro spot, espero que os guste", apunta.