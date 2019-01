Más Madrid celebrará primarias de forma conjunta en la capital y Comunidad en "dos o tres semanas", según Carmena

Actualizado 23/01/2019 15:53:58 CET

La plataforma Más Madrid celebrará primarias de forma conjunta desde sus dos estructuras, la capital y la Comunidad, "en dos o tres semanas", según ha avanzado este miércoles la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, quien ha explicado que van a ser unas primarias "diferentes" y "singulares".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la alcaldesa ha explicado que ella está "fuera de todo el mecanismo electoral" porque "por encima de todo" es la regidora y se tiene que encargar de resolver los problemas de los ciudadanos. Esa es la razón, dice, de no tener mucha información sobre Más Madrid.

Pero, no obstante, sí que ha explicado que va a haber primarias, donde se van a tener en cuenta las "competencias" que pueden tener los integrantes de su lista. Al final, dice, los concejales que ella pueda tener son los "ministros" del Ayuntamiento, que tendrán que estar especializados en vivienda, comercio o cultura. "Una mezcla de competencias y habilidades", ha indicado, para referirse a este proceso de "primarias y participación".

En esta lista habrá personas que pertenecen a partidos políticos pero no partidos como tal, ha reiterado Carmena, que ha sostenido que a veces, en el seno de la gestión pública de la ciudad "se plantean reivindicaciones de los partidos" y eso, en su opinión, es "negativo". "Hay que plantear una unión de un proyecto municipal", entiende.

Sobre si cree que se puede llegar a un acuerdo con Podemos para que concurran con Más Madrid, ha indicado que lo "ve posible" y que hay que hacer "una reflexión en aceptar que uno tiene una postura distinta a la tuya y que hay que ceder". "Hay que buscar maneras de recordar, lo bueno es el enemigo de lo mejor", ha añadido.

Sobre si ella puede ser la persona encargada de mediar en el conflicto que mantiene Errejón con Podemos, ha indicado que cree que no porque está muy centrada en lo suyo, la Alcaldía y la gestión. A continuación, ha reiterado que no es de Podemos y no tiene relación con su estructura orgánica.

Sobre la campaña de Más Madrid, dice que en el caso de la capital va a ser la expresión de la "continuidad" de su gobierno. "Será amplia y muy abierta", ha indicado, al tiempo que ha explicado que ella no es "nada partidaria de mítines sino de reuniones pequeñas y debates", de que se hable "de todo" lo que han hecho ya y van a seguir haciendo.