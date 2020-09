Más Madrid creará una Mesa de Emergencias en la que darán una "segunda oportunidad" a Cs para desalojar a Ayuso de Sol

Cree que el plan de 80 millones para Atención Primaria se resume "en 4 euros habitante año": "migajas en plena pandemia"

La portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha anunciado este martes la creación de una Mesa de Emergencia Madrileña en la que invitan a todos los grupos de la oposición "a buscar la salida" a la crisis y en la que le dan a Ciudadanos "una segunda oportunidad para que recapaciten y entiendan que es una cuestión de emergencia sacar a la señora Ayuso y a sus políticas de la Puerta del Sol antes de que termine de hundir Madrid".

En su discurso en el Debate del Estado de la Región, que ha compartido en tiempo con su portavoz, Pablo Gómez Perpinyà, García considera que esta Mesa de Emergencia Madrileña "ha de ser el primer paso que inevitablemente termine en una moción al gobierno del caos y del esperpento". "Se lo debemos a nuestros sanitarios, a nuestros profesores, a nuestros mayores, a nuestros hijo, se lo debemos al futuro. Si los madrileños no pueden esperar más, nosotros tampoco", esgrime.

La diputada errejonista ha calificado de liberal-cleptocrático" el modelo del Gobierno regional, "un modelo que con la pandemia ha tocado fondo y ha enseñado sus vergüenzas, que no solo no defiende a la gente sino que no defiende la vida". "Es una mezcla de arrogancia, mediocridad, corrupción y neoliberalismo que ayer usted aderezó con una frivolidad preocupante y una falta de autocrítica patológica", ha agregado.

Por eso, cree que el discurso "triunfalista" de ayer de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, "es una burla a mis compañeros" sanitarias que han sufrido su abandono y su desidia en sus carnes. "Ustedes quieren el poder y el gobierno para demostrar que la Sanidad pública merece ser castigada por la insolencia de hacerle frente al mercado privado que se lucra con la enfermedad", ha dicho.

"MIGAJAS" PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA

Respecto al plan de 80 millones para la Atención Primaria anunciado ayer, García lo resume en 4 euros habitante año. "¿No le da vergüenza teniendo los centros de salud colapsados y siendo la CCAA con menor ratio de profesionales, anunciar migajas en plena pandemia?", pregunta.

También considera que el anuncio de la rebaja fiscal son "migajas para la mayoría y grandes rebajas para el 0,2 por ciento más rico".

"Agitar la bandera de España contra los españoles no les va a servir para tapar que en Madrid han malvendido la sanidad, la vivienda y el cuidado de los mayores a fondos buitre extranjeros. Quizás piensen que los barrios de la gente humilde y trabajadora a quienes sus socios de gobierno llaman estercoleros y a quienes ustedes han condenado a la desigualdad bloqueando su ascensor social se merecen pagar el precio de su fanatismo liberal contra sus fantasmas de la izquierda", ha aseverado.

"OJALÁ EL GOBIERNO CENTRAL NO NOS HUBIERA DEJADO SOLOS CON AYUSO"

La portavoz orgánica de Más Madrid ha comparado el discurso de Ayuso con el presidente catalán. "Ustedes tienen en la cabeza la misma idea de España que Torra solo que en su caso y en el de su partido, de quienes se han independizado es de los ciudadanos y ciudadanas que más les necesitan.

"¿Dónde están los patriotas a la hora de defender los centros de salud que tienen que cerrar porque no tienen médicos? ¿Dónde están los patriotas cuando expulsamos a las enfermeras de la Madrid por sus condiciones laborales y el maltrato constante? ¿Dónde están los patriotas cuando faltan 5.700 docentes en el día antes de empezar el curso?", se ha preguntado.

Mónica García ha acusado al Ejecutivo regional de hacer "ruido histriónico y ensordecedor con su cubertería de plata y sus palos de golf precisamente para no escuchar los estertores de su modelo político desigual e infausto".

"Si de algo es responsable el Gobierno de España no es de enseñarse, señora Ayuso, es de dejar a su libre albedrío a un gobierno autonómico que ha reincidido en su negligencia hasta la extenuación. Si de algo es responsable el Gobierno de España es de haber transferido 1.400 millones sin condiciones para que el gobierno de la Púnica, la Gürtel y la Lezo, en vez de gastárselo en médicas , enfermeras, profesores y rastreadores, lo utilice para subvencionar su rebaja fiscal a los más ricos. Ojalá el Gobierno de España no nos hubiera dejado solos a los madrileños con usted al volante", ha manifestado.

La diputada de Más Madrid ha reprochado a Ayuso que ayer no fuera capaz de mencionar "ni una sola vez" a la Sanidad Pública. "Para eso crearon Ifema, ¿no? Para desviar el foco de atención de la Sanidad pública y ya de paso desviar una tajada de millones a empresas sospechosas habituales. Para no tener que hacerse ninguna foto en ninguno de los hospitales públicos ni en ningún centro de salud donde literalmente nos estábamos jugando la vida nuestra y de nuestros pacientes y donde se libró la verdadera batalla", se ha respondido.

"¿Les cuento lo que pasó en marzo en los hospitales de la región que ustedes desgobiernan? Que pusimos camas de UCI en bibliotecas y gimnasios. Ahora lo llaman plan de elasticidad. Doblamos turnos, guardias y suplimos a los compañeros que enfermaban a costa de nuestra propia salud y a coste cero. No, en los hospitales públicos de Madrid, ni repartíamos bocatas de calamares ni bailábamos coreografías a las 8 de la noche", ha proseguido.

García ha afirmado que Ayuso es "la misma incapaz" que en marzo, "negligencia en estado puro". "La misma que escatima en rastreo, la misma que obsequia a la privada con jugosos contratos de urgencia, la misma que pide perdón a los toreros y desprecia a los sanitarios", ha criticado.

"IMPOSIBLE" DAR CREDIBILIDAD A LAS PROMESAS DE AYUSO

La portavoz adjunta ve "imposible" darle credibilidad a las promesas sanitarias y ha apuntado que contratar ahora a los rastreadores siendo la región que encabeza los contagios de toda Europa "es como echarse crema solar después de 10 horas en la playa".

"Han perdido ustedes 4 meses de oro. Han perdido ustedes la oportunidad de demostrar que los y las madrileñas les importamos para algo más que como excusa para hacer negocio con nuestra salud. En marzo la pandemia nos pilló a todos desprevenidos. Ahora, desde el 15 de julio llevamos 7l.000 ingresados Y 700 en UCI", ha detallado.

En ese punto, Mónica García ha contrastado el trabajo de los sanitarios con la "indolencia e incapacidad" del Gobierno regional a la hora de poner los recursos necesarios; el contraste de los pacientes mayores dando ánimos a los sanitarios con "los protocolos de la vergüenza que les dejó morir solos".

"O el contrate de los referentes durante la pandemia como trabajadores esenciales, investigadores, sanitarios; con sus referentes ideológicos: Trump, Belén Esteban y Miguel Bosé. Ese contraste, el contraste de la infamia, es por el que usted no debería seguir siendo presidenta", ha lanzado a Díaz Ayuso.

La portavoz orgánica de Más Madrid ha remarcado que la situación de la región es "crítica" en lo sanitario, en lo social y en lo económico "Los madrileños llevan meses mandando un SOS por tierra, mar y aire. Ante esta petición de auxilio hemos asistido en las últimas semanas a un intercambio de encogimiento de hombros y brazos cruzados en el que Madrid ha sido moneda de cambio de otros intereses políticos", ha denunciado.

Por eso, considera que los madrileños no pueden seguir "ni un día más" con un gobierno que "ha demostrado una negligencia galopante". Y cree que lo más conveniente es que Ayuso dimita y "deje de ensañarse con el pueblo de Madrid".

"Como supongo que se va a aferrar a su silla, nosotros ni vamos a cruzarnos de brazos, ni a escurrir el bulto ni señalar al de al lado. Vamos a hacer nuestra parte, porque Madrid se merece más, por parte por supuesto del Gobierno pero también por parte de la oposición", ha concluido García.