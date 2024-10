Más Madrid exige a Ayuso "un cambio total" en las políticas de vivienda y que tope los precios de alquiler

Mnaifestación en Madrid 'La vivienda es un derecho, no un negocio'

Mnaifestación en Madrid 'La vivienda es un derecho, no un negocio' - EUROPA PRESS

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un "cambio total" en las políticas de vivienda de la región y que tope los precios del alquiler, emplazando al Partido Popular a pedir perdón por "30 años en Madrid dedicándose a favorecer la especulación".

Así lo han señalado las portavoces de esta formación en el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, Rita Maestre, y Manuela Bergerot, durante su participación en la manifestación 'La vivienda es un derecho, no un negocio', donde han reclamado a la ministra de este ramo, Isabel Rodríguez, políticas públicas de vivienda valientes.

Maestre ha destacado en primer lugar que la jornada de protesta supone "un punto de inflexión" de partida para "cambiar radicalmente las políticas de vivienda que han arrastrado a otra crisis de vivienda, al principal problema que tienen hoy los madrileños, pero un problema que se produce en todo el país".

"Hoy es un día para decir que las recetas de siempre no funcionan, que esperar a que la construcción privada baje los precios de la vivienda no funciona, nunca ha funcionado. Hoy es un día para recordar que dos de cada tres propietarios en Madrid son grandes propietarios, que los alquileres pertenecen fundamentalmente a un conjunto de personas que se enriquecen quitándole los salarios a los demás", ha reivindicado.

La edil madrileña ha incidido en que "no es una cuestión de pequeños propietarios, es un problema de especulación y hoy es un día por tanto para empezar a levantar esa alfombra roja a los especuladores que desde demasiado tiempo ya se le ha puesto aquí en Madrid".

"En Madrid gobierna un partido que le dice a todos los fondos buitre, a todos los grandes tenedores, a todos los bancos, a todos los ricos y millonarios que este es su lugar para venir a hacer negocio, que este es su cortijo para seguir esquilmando los salarios de madrileños", ha censurado.

Por ello, ha recalcado que hoy es "un punto de inflexión para decir que basta ya, basta ya de especulación, basta ya de que unos pocos esquilmen los salarios de los madrileños y de las madrileñas, muy especialmente de los jóvenes de Madrid".

"Basta ya de recetas fracasadas, basta ya de que este problema acabe siempre enriqueciendo a los mismos. Estamos aquí con la fuerza de mucha gente para decir que queremos políticas públicas de vivienda, queremos viviendas públicas, queremos topar el precio de los alquileres, queremos que los millonarios y los jetas dejen de hacer negocio con el trabajo y los salarios de la gran mayoría de los madrileños", ha agregado.

Asimismo, ha destacado que el PP "no puede dar no sólo ninguna elección, sino que lo que tendría que hacer es pedir perdón por 30 años en Madrid dedicándose a favorecer la especulación, dedicándose a enriquecer a unos pocos y condenando a la gran mayoría de los madrileños y madrileñas a dedicar el 40, el 50, el 60, el 70 por ciento del salario aquí en Madrid".

"Lo que tendría que hacer el Partido Popular es pedirle perdón a las personas que hoy en Madrid no se pueden separar porque no son capaces de sostener con dos salarios de trabajadores, dos casas para sus familias o a las familias monomarentales que tienen que hacer esfuerzos titánicos para conseguir los más mínimos básicos en esta ciudad", ha apostillado.

POLÍTICAS VALIENTES

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha subrayado que hoy se va a vivir "un hito político" en las calles de Madrid y sin lugar a dudas es "el éxito de las asociaciones vecinales y del movimiento por el derecho a la vivienda".

"El mercado de la vivienda se está comiendo el presente y el futuro de las y los madrileños. Es una situación ya insostenible, no hay sociedad que pueda aguantar una subida de los precios de la vivienda al año del 10% y por eso les decimos a los fondos buitre se acabó, se acabó con especular con nuestros barrios, se acabó de forrarse con el trabajo de los demás. Y a la señora Ayuso hay que exigirle que dé un cambio total del camino, este no es el camino, ya se lo hemos dicho muchas veces", ha señalado.

Así, considera que "hay que cerrar todos los pisos turísticos ilegales que en la Comunidad de Madrid oscilan en torno a los 20.000" pero ha dicho que saben que "la señora Ayuso no lo va a hacer por convicción, pero lo va a hacer si se ve obligada por miles de madrileños que digan hasta aquí hemos llegado".

"Hay que decirle a la ministra de vivienda que tome nota de lo que va a suceder hoy en Madrid, que tome nota porque no es la solidaridad de los caseros la que nos va a garantizar el derecho a la vivienda, sino políticas públicas de vivienda valientes y eso pasa por sacar la vivienda del mercado y por sacar el lucro del derecho a la vivienda. Igual que no queremos el lucro en el derecho a la salud ni a la educación, no queremos el lucro en la vivienda", ha agregado.