Más Madrid exige la retirada del "fraude" que es la publicidad de 360 porque la ciudad "no es Twitter"

Publicado 13/02/2020 12:08:54 CET

No hay acuerdo dentro del equipo de Gobierno y quizás por eso sólo es un anuncio "en mupis y marquesinas pero no es ningún plan"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de medios de Más Madrid, Rita Maestre, y la concejala Esther Gómez, han exigido este jueves la retirada del "fraude" que supone la publicidad de la estrategia 360 en mupis, autobuses y taxis porque la ciudad "no es Twitter".

"Es de nivel 1 de alcalde, de nivel 1 de gobierno informar de las cosas que están en vigor y no de los planes que uno tiene en la cabeza. Esto no es Twitter y la ciudad se merece rigor", ha espetado Maestre desde la glorieta de Puerta de Toledo.

Más Madrid califica de "auténtico fraude" que se quiera hacer pasar por un plan algo que no es más que una estrategia presentada en rueda de prensa, "sin ninguna validez legal o normativa ahora mismo, aunque se anuncie como si la tuviera". Esto genera confusión en la ciudadanía y se traduce en muchas preguntas y "más multas".

"Por eso exigimos que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, retire de manera inmediata la publicidad fraudulenta que está hoy en las calles y que espere a aprobar en el pleno los planes que quiere imponer en la ciudad", ha explicado Rita Maestre.

"PUBLICIDAD ENGAÑOSA PORQUE INDUCE A LA CONFUSIÓN"

Más Madrid ha cursado una petición de información sobre el coste publicitario de 360, aún sin contestar, y han insistido en que se trata de "publicidad engañosa porque induce a la confusión". Y es que, como ha insistido Rita Maestre, el alcalde "presentó una estrategia que parece que está aprobada y en vigor cuando es sólo una presentación pública".

Es por eso que la exigencia que plantean desde Más Madrid "no es sólo política, es administrativa". "Creemos que están cometiendo un fraude y están siendo irresponsables provocando multas y confusión a la ciudadanía. Deben eliminar esta publicidad o seguir adelante con la tramitación de su plan de calidad de aire, un plan que ya no es sólo que vaya en contra del sentido común sino que tampoco están de acuerdo con él dentro del equipo de gobierno. Quizás sólo por eso tenemos ahora mupis y marquesinas y ningún plan", ha lanzado Rita Maestre.

VILLACÍS "NO TIENE CRÉDITO PARA PONERSE DE ADALID ANTICONTAMINACIÓN"

A la vicealcaldesa, Begoña Villacís --quien ha reiterado que los 'naranja' no apoyarán la entrada de coches C a Madrid Central--, Maestre le ha dicho que lo primero que tendría que hacer sería eliminar los carteles de una estrategia "de poca seriedad", algo que le llama la atención porque en los cuatro años precedentes tanto ella como Almeida se dedicaron a acusar al anterior Gobierno de ser "unos irresponsables, agitando las manos y diciendo que se estaba aprobando Madrid Central sin un solo informe técnico o papel que soportara esa medida".

"Lo que vivimos hoy es que, ante planes aprobados, modelizados y en vigor, los están cambiando por un conjunto de sugerencias, tuits, incomprensiones entre ellos y anuncios. Primero que Villacís se responsabilice como vicealcaldesa y elimine la publicidad falsa que está haciendo en las calles de Madrid" ha lanzado Maestre.

En Más Madrid, como principal grupo político de Cibeles, esperan su llamada "si tiene interés en negociar alguna cuestión" (sin los votos de Más Madrid, PSOE y Cs no saldría adelante la modificación de la ordenanza de Movilidad en lo que a la entrada de los coches C se refiere) pero le advierten de que no habrá cheques en blanco porque "gracias a su gobierno en esta ciudad se está recortando el perímetro de Madrid Central, se están eliminando carriles bicis...".

"Por ahora no tiene ningún crédito para ponerse como adalid contra la contaminación. Esperamos su llamada pero que no cuente con un cheque en blanco por parte de Más Madrid", ha sentenciado Rita Maestre.

EL "PLAN PROCOCHES" DE ALMEIDA

Esther Gómez, por su parte, ha recordado que el Plan A, en vigor y elaborado por el anterior Ejecutivo, supuso más de un año de trabajo e incluía modelizaciones, elaboradas por una entidad científica independiente, la Universidad Politécnica de Madrid.

Después se aprobó en Junta de Gobierno, pasó por información pública y por el Pleno pero "nada de esto ha pasado con 360 porque no tiene ningún tipo de modelización, sólo se basa en informes del área, que no son independientes".

Sí consideran que la estrategia Madrid 360 "es muy dañina porque lo que hace es plantear medidas regresivas, como que puedan entrar más coches contaminantes en Madrid Central". "Este plan del señor Almeida es un plan procoches y antisalud. Genera confusión y plantea una vuelta atrás en la calidad del aire y en la alud de madrileños", ha lamentado la edil.

Gómez ha recordado que Más País ha presentado a la Mesa del Congreso una batería de preguntas relacionadas con Madrid 360 como si el Ejecutivo municipal está informando al Gobierno central, "como debe hacer, de las modificaciones del Plan A que quiere hacer, y con quién se va a reunir en Bruselas".

También ha recordado que Bruselas "reactivó de nuevo la multa que España tenía impuesta" y que en el mandato pasado se había "conseguido una moratoria a través del Plan A". "Ahora Almeida tendrá que dar muchas explicaciones en Europa para que le sea dado un visto bueno a un plan que van sin modelizaciones y que supone un recorte en la mejora de la calidad del aire", ha vaticinado Esther Gómez.

Sobre la próxima visita del alcalde a París, Gómez ha contestado que allí tendrá que dar "muchas explicaciones" ante la regresión de una zona de bajas emisiones cuando son más de 200 las que están implantadas en Europa. La concejala ha remarcado que Madrid Central "es una medida eficiente, como lo dicen los informes de Ecologistas en Acción, porque ha conseguido bajar la contaminación (en la zona de bajas emisiones) en un 20 por ciento y un 11 en el conjunto de la ciudad".

SENTENCIA QUE DA LA RAZÓN A MÁS MADRID

La portavoz mediática ha considerado que la reciente sentencia que dicta que no se puede multar con infracciones repetidas a un conductor por accesos reiterados indebidos lo que viene a hacer es dar la razón a Más Madrid.

"Esta última sentencia termina por fin con el argumentario del gobierno de Almeida y Borja Carabante porque no se puede multar a una ciudadana de forma repetida si no ha sido notificada esa multa, como dijimos desde el principio, desde la puesta en marcha progresiva de Madrid Central", que pasaba por una "imposición progresiva de esas multas".

"El gobierno de Almeida se enfrenta ahora a un número enorme de ciudadanos que van a recurrir sus multas. Esto nos da la razón", ha señalado Maestre. Además Más Madrid ha solicitado información sobre el informe de multas sobre el que el Gobierno sostenía que ahora se estaba multando mucho más.

"Nos consta por usuarios que no está funcionando el sistema de multas: se está multando a residentes con permiso para entrar hasta en siete ocasiones y cuando tratan de dirigirse al Ayuntamiento, al 010, les dicen que no se van a tramitar los recursos", ha expuesto Esther Gómez.