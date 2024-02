Más Madrid insta a no permitir "pelotazos" parando "el peor plan de vivienda", un "regalo para los amigos de Almeida"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha instado al equipo de José Luis Martínez-Almeida a parar "el peor plan de vivienda que jamás se ha puesto en marcha en la ciudad", "un regalo para los amigos de (José Luis Martínez) Almeida", con el fin de no perder patrimonio que no podrá recuperarse, ni permitir "pelotazos y chanchullos".

Desde el ámbito Mahou-Calderón, la jefa de la oposición se ha referido al plan presentado por el área de Urbanismo, capitaneada por Borja Carabante, por el que "las viviendas públicas dejarán de serlo dentro de quince años en doce parcelas que se venden a promotoras privadas, que se quedarán con el suelo y durante estos quince años podrán elegir a las familias que van a vivir en esas casas públicas y además podrán cobrarles rentas tan asequibles, según el gobierno de Almeida, como 1.800 euros de alquiler por un piso que no llega a los 80 metros cuadrados en Chamartín".

Tras apuntar que el precio de la vivienda en Madrid ha subido un 12,8 por ciento durante el último año y que, ante esto, "los gobiernos de Madrid, ni en la Comunidad ni en el Ayuntamiento han puesto en marcha ningún plan eficaz hasta la fecha", Maestre ha cargado contra la iniciativa presentada por Carabante, que no es más que "malvender el suelo público municipal".

Es un plan "que no garantiza el acceso a la vivienda a las personas que más lo necesitan, como jóvenes y familias trabajadoras, que en todos los distritos de Madrid tienen que estar haciendo enormes esfuerzos para pagarse una casa".

Para Más Madrid, el presentado es "un plan de regalo a los amigos de Almeida para que durante quince años le cobren el dinero que quieran a las familias que quieran y que quince años después se queden con esas casas, obviamente mucho más revalorizadas".

"Es un plan que tiene que paralizarse de forma inmediata y desde aquí exigimos al gobierno de Almeida que paralice la licitación de forma inmediata y que dé pasos en la dirección contraria, es decir, que se recalifiquen estas parcelas para que sean cien por cien de titularidad pública y para vivienda pública, que es para lo que tendría que servir en este momento de emergencia habitacional el suelo público de Madrid", ha reclamado.

En Más Madrid entienden que es "un plan para regalarle suelo público, parcelas públicas y mucho dinero a algunos amigos de los señores del Partido Popular y por eso es un plan que se tiene que parar de forma inmediata". "No queremos más pelotazos, no queremos más chanchullos y no queremos perder patrimonio público que nunca jamás vamos a ser capaces de recuperar", ha concluido.