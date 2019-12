Más Madrid insta a volver a ofrecer el Palacio Valdés a la Comunidad para acoger a menores no acompañados

Publicado 16/12/2019 18:51:29 CET

La condena al ataque con granada no será declaración institucional porque PP, Cs y Vox no han contestado

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid quiere que el Ayuntamiento vuelva a ofrecer a la Comunidad el Palacio Valdés, situado en Tres Cantos, para acoger a menores no acompañados que en este momento se hacinan en instalaciones públicas, además de Tarjeta de Vecindad para los usuarios del centro de Hortaleza.

Son algunas de las iniciativas que recoge la propuesta de Más Madrid de cara al Pleno de este viernes, proposición que no declaración institucional. La condena al ataque con granada del centro de primera acogida de Hortaleza fue promovida como declaración por Más Madrid pero no podrá ser porque no ha sido respondida ni por PP, Cs ni Vox.

Este tipo de declaraciones requieren de la firma de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento, por lo que finalmente Más Madrid opta por elevarla al Pleno como proposición y denuncian públicamente "la falta de interés" de los tres grupos, que no han contestado a la petición para "llegar a un acuerdo en un tema tan sensible e importante".

CONDENA AL ATAQUE Y PRESUPUESTO

En la proposición, Más Madrid buscará el consenso del Pleno para que el Ayuntamiento "condene de manera clara y contundente el ataque sufrido en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza" y que "dote con el mismo importe que en 2019 (350.000 euros) el convenio suscrito con Cruz Roja para realizar labores de mediación intercultural" en él.

También buscará que el Ayuntamiento "firme un convenio con la Comunidad de Madrid para que las y los menores tutelados (por el Gobierno regional) que residan en la ciudad accedan con la debida y suficiente documentación a programas de inserción sociolaboral como ASPA y servicios municipales como la Agencia de Empleo, Madrid Emprende, etc".

TARJETA DE VECINDAD PARA LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS

Más Madrid promoverá que el Ayuntamiento de Madrid facilite la emisión de la tarjeta de vecindad a todas y todos los menores de nacionalidad extranjera que no dispongan de otra documentación emitida por autoridades españolas antes de abandonar el Centro de Primera Acogida de Hortaleza.

También que el Ayuntamiento inste a la Comunidad de Madrid, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía a elaborar protocolos y procesos técnicos que aceleren la filiación de las niñas y niños menores extranjeros sin documentación, que son tutelados por la Comunidad, a fin de que una vez cumplida la mayoría de edad su situación administrativa esté regularizada y puedan acceder a derechos y obligaciones como el resto de la ciudadanía.

La proposición incluye que el Ayuntamiento de Madrid realice dos campañas institucionales al año, con difusión en medios de comunicación y soportes publicitarios municipales, una para combatir el racismo y la xenofobia y otra para poner en valor la figura de la acogida a niñas y niños menores tutelados por la Comunidad de Madrid como cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección del menor suscritas por el Estado.

Igualmente se pretende instar a la Comunidad de Madrid a incrementar y mejorar los recursos de acompañamiento a estos menores que compensen su extrema vulnerabilidad evitando la Administración autonómica la masificación y hacinamiento en sus centros, en particular en el de Hortaleza, y que el ofrezca formalmente de nuevo el Palacio Valdés, en Tres Cantos, a la Comunidad de Madrid para acoger menores actualmente hacinados en centros de protección dependientes de la Administración regional.