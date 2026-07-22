Más Madrid pide declarar BIC el Concejo Abierto de La Hiruela, "una de las formas de democracia más antiguas de Madrid"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerto, junto al alcalde de La Hiruela, Antonio Viedma. - MÁS MADRID

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado que se declare Bien de Interés Cultural (BIC) el Concejo Abierto de La Hiruela y proteger de esta manera "una de las formas de democracia más antiguas de Madrid".

Así consta en una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que plantean que se adscriba a la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial y que se adopten las medidas necesarias para que se garantice su "continuidad" mientras se tramita el expediente.

Responde la formación regionalista de esta forma a la resolución de la Comunidad por la que La Hiruela dejará de regirse por concejo abierto y pasará al sistema de partidos políticos. Esta modalidad de gestión se hereda de la edad media y compone una Asamblea Vecinal para la toma de decisiones.

Sostiene Más Madrid que el concejo abierto de La Hiruela responde plenamente a esta concepción del patrimonio cultural inmaterial porque "no constituye una recreación histórica ni una mera referencia simbólica al pasado, sino una práctica viva de autogobierno que continúa articulando la vida política del municipio".

Todos los vecinos participan directamente en la deliberación y adopción de acuerdos y mantienen una forma de organización comunitaria que ha "pervivido durante siglos gracias a la transmisión ininterrumpida de usos, costumbres y formas de deliberación".

"a protección del concejo abierto de La Hiruela no responde únicamente a la conservación de una institución histórica singular. Supone reconocer el valor de una comunidad que ha mantenido viva, durante siglos, una forma propia de autogobierno", reivindica.

Es por ello que piden también que se elabore junto al Ayuntamiento un programa específico de documentación, investigación, transmisión y difusión del concejo abierto como manifestación singular del patrimonio cultural inmaterial de la Comunidad de Madrid, "garantizando su conocimiento, valoración y salvaguarda para las generaciones futuras".