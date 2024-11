Más Madrid presentará una enmienda a los Presupuestos Regionales para incluir la bajada de horas lectivas

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid María Pastor ha anunciado que su partido presentará una enmienda a los Presupuestos Regionales de la Comunidad de Madrid para "garantizar la reducción en maestros y en profesores de Secundaria" de las horas lectivas.

Así lo ha avanzado durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea, en una pregunta dirigida al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, donde ha criticado que su propuesta hasta el momento sea "solo en Secundaria" y además "dentro de cuatro años".

"Claro que sí, con toda la calma, como si no fuésemos la comunidad que mantiene los recortes de 2011, como si no tuviésemos más horas lectivas ahora que hace 30 años, como si no fuésemos la única comunidad en España que tiene 25 horas lectivas en maestros y 20 en Secundaria. Deje de reírse de los docentes madrileños", ha lanzado. Además, Pastor le ha exigido que no busque tapar con "su incompetencia con propuestas 'fake'".

Por su parte, Viciana ha sostenido que "la situación de las comunidades autónomas es bastante irregular en relación con las 18 horas". "Hay algunas que las tienen implantadas y hay otras que tienen 19 y van progresivamente a las 18 horas", ha argumentado, al tiempo que ha indicado que "nunca ha habido 23 horas en la Educación Primaria".

El consejero ha reiterado que ya ha dicho "una y mil veces que la reivindicación de las 18 horas es razonable, que los docentes que hay ahora mismo no tienen nada que ver con los que había hace 20 años, que la situación es distinta, que tienen más problemas para atender a los alumnos y que es perfectamente razonable que tengan menos horas lectivas para poder atender a las familias, para tutorías o para hacer planificación".

"Nosotros hemos puesto una propuesta de acuerdo sobre la mesa la semana pasada a los sindicatos y recogemos esta reflexión y también recogemos la necesidad de abordarlo de manera responsable", ha señalado. En este punto, ha defendido que a partir del año que viene todos los docentes de Secundaria ya tendrían 19 horas lectivas y en el curso 2027/2028 también los no tutores. Para los de Primaria, en cambio, no se planteó ninguna reducción del horario lectivo.

"Toda esta reducción de jornada, y eso también está recogido por escrito en la propuesta de acuerdo que hemos presentado, se produce de manera paralela y simultánea a la bajada de ratios que empezamos en el curso 2022/2023, con gran esfuerzo en contratación de docentes y también en infraestructuras", ha remarcado.