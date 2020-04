Más Madrid promete "apoyo total" a las medidas del Gobierno local e insta a reconstruir con impulso público

En el apartado de críticas constructivas, Maestre apunta a "una gran descoordinación en los distritos"

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha prometido "apoyo total" de su grupo a las medidas que adopte el Gobierno municipal de la capital porque entienden que "quieren lo mejor para la ciudad" y ha instado a que la reconstrucción necesaria como consecuencia de la pandemia se debe hacer con "impulso público".

Maestre, de negro, ha participado en el Pleno semipresencial celebrado en el Pleno de Cibeles, en el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han dado cuenta de las actuaciones llevadas a cabo desde el Consistorio ante la crisis del Covid-19.

La edil ha ofrecido al Ejecutivo los 'Pactos de Cibeles', con los que espera que se sume el mayor número de partidos, si no todos, además de organizaciones sociales, sindicatos y empresarios.

Creen en Más Madrid que es el momento de ir a una "fiscalidad justa reforzando la progresividad y para reducir la brecha social, que va a ir a más", unido a un refuerzo del comercio y la hostelería, una apuesta por los mercados municipales y la recuperación del comercio de proximidad, de modo que los distritos aumenten los contratos que tienen con ellos.

Para la hostelería, Más Madrid plantea que los negocios mantengan el aforo de las terrazas pero para respetar las medidas de seguridad se podría ir a la utilización de bandas de aparcamiento. Otra de las columnas de los Pactos de Cibeles, facilitados en papel a Almeida tras el Pleno, es la apuesta por la movilidad verde, con una aportación adicional al Consorcio Regional de Transportes. Se alegran de la reapertura de BiciMAD la semana que viene y plantean que, como en Nueva York o Berlín, se creen carriles bici provisionales.

FONDO DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Más Madrid incluye la creación de un fondo de emergencia habitacional que cubra las mensualidades del alquiler entre quienes hayan sufrido ERTE y como complemento a las ayudas del Estado, unido a la opción de que el Ayuntamiento vaya al mercado de segunda mano para comprar vivienda.

Los Pactos de Cibeles incluyen más desinfección de calles, nuevas ayudas a la cultura manteniendo las subvenciones previstas y la puesta en marcha de una renta básica universal, que no sólo depende de esta Administración. Otro de los apartados se enfoca en los precios del alquiler, medidas para las que "hay dinero" echando mano de los superávits alcanzados en los últimos años.

Esa posibilidad la plantea Más País en el Congreso, igual que hizo el grupo municipal en la anterior legislatura con el rechazo de PP y Cs, partidos que hoy en el Ayuntamiento, como ha remarcado Rita Maestre, demandan al Estado que sí puedan utilizar ese superávit para servicios de la ciudad y no dedicarlo a amortización anticipada de deuda.

Tras trasladar el pésame a las familias de los fallecidos, la edil no ha olvidado a aquellos trabajadores que no pueden quedarse en casa y que "han sostenido la ciudad sobre sus hombros", como personal sanitario, la UME, reponedores, trabajadoras sociales, repartidores, conductores de la EMT, personal de la limpieza... Ha remarcado que, una vez que se salga de la crisis, "habrá que recordar a quien pone el mundo en marcha".

AGRADECIMIENTOS PARA LA SOCIEDAD CIVIL

También ha agradecido la labor de la sociedad civil organizada porque "quien tenga el más mínimo contacto con los barrios sabrá de la labor de las asociaciones, de las parroquias, de los colectivos que mantienen los bancos de alimentos", redes que se ven "despreciadas por algunos cuando sin ellos el Ayuntamiento no llegaría a cubrir la emergencia social". Maestre se ha referido así a Vox, que han vuelto a llevar al Pleno las críticas a los "chiringuitos ideológicos y políticos".

La concejala de Más Madrid ha adelantado que, como oposición, serán "serios y constructivos" y que lo hacen partiendo de la confianza en que el Gobierno quiere acabar con esta crisis cuanto antes. Reclaman más inversión pública y mejores condiciones laborales para el personal sanitario, "para que con las lluvias no se les caigan los techos encima".

La edil ha agradecido el "esfuerzo" del Ayuntamiento en los distritos, aunque en ellos se está viendo cierta "descoordinación", un esfuerzo "para que los niños más vulnerables no se alimenten de nuggets fríos", por ejemplo, y para "no enrarecer más el ámbito político con salidas de tono y descalificaciones", algo "especialmente visible en el alcalde" y que desea que se mantenga tras el confinamiento porque "nadie echa de menos el insulto, no sirve para nada".

En el apartado de críticas constructivas, Maestre ha señalado que existe "una gran descoordinación en los distritos", con el mantenimiento de los contratos en las escuelas infantiles como ejemplo, con instrucciones dictadas pero no obligatorias, unido a las 440 solicitudes rechazadas por el Samur Social relativas a personas sin hogar con síntomas. Tampoco se ha olvidado de la desigualdad en la ciudad porque "el virus va por barrios".

"NO USAR A LAS VÍCTIMAS CON FINES PARTIDISTAS"

El concejal de Más Madrid José Manuel Calvo también ha tomado la palabra en el Pleno para alabar a Almeida el hecho de que "no haya utilizado a las víctimas para fines partidistas". "Es algo que le honra aunque algunos compañeros de su partido no han hecho lo mismo. Usted es la cara amable del PP y ha acertado y lo ha hecho mejor cuanto más se ha parecido a su antecesora, Manuela Carmena", ha declarado desde su escaño.

Aunque haya criticado las palabras del regidor cuando dijo que los recortes sanitarios son una leyenda, Calvo ha defendido que "no es tiempo de reproches sino de remar todos juntos". En ese punto ha agradecido la defensa que la vicealcaldesa Villacís hizo de las aportaciones de Más Madrid en esta crisis. Y todo desde una oposición "leal, con sentido de Estado, huyendo del oportunismo".