Más Madrid propone como senadora a Carla Antonelli, que se convertirá en la primera mujer trans en la Cámara Alta

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha designado a la diputada e histórica activista por los derechos de las personas LGTBI Carla Antonelli como próxima senadora por designación autonómica sustituyendo al anterior senador de Más Madrid, Pablo G. Perpinyà, y se convertirá en la primera mujer trans con un asiento en la Cámara Alta.

Según ha informado el partido en un comunicado, Más Madrid considera que es una "suerte y un honor seguir abriendo caminos". El pleno de designación todavía no está conformado, aunque se espera que presumiblemente sea el siguiente tras la conformación del nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"Es un inmenso honor, también profundo agradecimiento, que Más Madrid haya depositado la confianza en mí para ser su representante como senadora en la Cámara Alta de las Cortes Generales de España. Pero más allá del honor, reside el compromiso y la necesidad de que las personas trans tengamos voz por primera vez en las Cortes Generales de España, sobre todo en unos momentos en que los discursos de odio, la LGTBIfóbia y la Transfobia se han normalizado y cotidianizado de forma nociva en nuestro país", ha defendido Antonelli.

En las pasadas elecciones autonómicas, Antonelli concurrió en el puesto número cinco de la lista de Mónica García a la Asamblea de Madrid. Ahora, la formación quiere dar "un paso más allá" y llevar la defensa de los derechos de las personas trans y LGTBI a todas las instituciones, "especialmente en este momento de elecciones generales en el que el Partido Popular y sus socios ultras están intentando hacernos retroceder".

Antonelli, nacida en Tenerife en el 1959, es una histórica activista por los derechos de las personas transexuales en España. En 2011 se convirtió en diputada autonómica en la Asamblea de Madrid por el PSOE, convirtiéndose en la primera mujer transexual de España con un cargo público electo. Bajo su estancia en la Asamblea de Madrid, se aprobó la Ley Trans madrileña.

De esta forma, Pablo Gómez Perpiyà no repite como senador por Madrid en esta Legislatura, hecho por el cual dimitió como coportavoz de la formación y de todos los órganos de dirección. "La nueva dirección de Más Madrid en la Asamblea me ha informado que no cuenta conmigo para que siga siendo senador en la próxima legislatura. Una decisión que no esperaba, un poco triste en lo personal pero que acato como militante", ha escrito Perpinyà en su cuenta de Twitter.

En declaraciones a Europa Press, Perpinyà explicó que dejaba los cargos orgánicos porque tiene "formas diferentes de ver la política". Para él, ese pluralismo "es bueno en cualquier organización", pero no todos lo ven así.