Mónica García censura que el Gobierno de la Comunidad sea "incapaz" de colgar la bandera LGTBI en las instituciones

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha censurado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sea "incapaz" de colgar la bandera LGTBI en las instituciones públicas en la semana en la que se celebra el Orgullo.

Ante los medios de comunicación antes de asistir a la toma de posesión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la portavoz de Más Madrid ha asegurado que el nuevo Gobierno de Ayuso comienza con "una serie de recortes en derechos y libertades".

Frente a ello, Mónica García ha defendido que en Más Madrid están "orgullosos del Orgullo" y de todo el recorrido que ha realizado el activismo y la lucha por los derechos civiles y sociales.

Así ha reprochado que Ayuso "haga gala del negacionismo de la violencia machista no diciendo ni mu, de la crisis climática y de la LGTBIfobia". "No me extraña que Monasterio (portavoz de Vox) esté contenta y esté celebrando que la señora Ayuso haya asumido los preceptos negacionistas", ha criticado García.