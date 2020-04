Más Madrid reclama información clara sobre la gestión de Valdemingómez y agilidad en la licencia de Loeches

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Más Madrid ha reclamado información "clara" sobre la gestión de los residuos generados por el coronavirus en el parque tecnológico de Valdemingómez y agilidad en la licencia de la planta de Loeches porque "Vallecas no puede seguir absorbiendo todos los residuos".

La Comunidad de Madrid ha autorizado a la Planta de Tratamiento de Valdemingómez como centro para eliminar temporalmente residuos sanitarios generados por el coronavirus, ante el "incremento exponencial" de los mismos a causa de la pandemia.

Así el Gobierno regional tramita en las últimas horas almacenamientos temporales para el acopio de estos residuos y complementar la labor que realizan las plantas de tratamientos de desechos sanitarios de la región. En el caso de Valdemingómez, se ultima la habilitación de cara a empezar a eliminar esos residuos en dichas instalaciones.

Más Madrid espera que en el futuro "la Comunidad y el Ayuntamiento busquen soluciones alternativas a Valdemingómez ya que esta planta no puede asumir todos los residuos que se generen".

La concejala Esther Gómez ha denunciado públicamente la "falta de información" sobre cómo se está gestionando esta situación y ha criticado que hayan tenido que enterarse de esta decisión por los medios de comunicación.

La edil ha reclamado "saber qué gestores de residuos peligrosos están colaborando en el traslado y tratamiento y con qué protocolo; si todos los residuos sanitarios de la región se están trasladando a Vallecas; qué medidas de seguridad extraordinarias se está tomando con el personal de la planta; cómo se almacenan dichos residuos y con qué medidas de seguridad; y si hay vigilancia las 24 horas en todo este proceso".

También ha anunciado que Más Madrid solicitará los datos de emisiones de la incineradora de residuos del pasado mes de marzo y todos los que haya disponibles de este mes de abril por el momento.

El concejal de Vallecas en Más Madrid, Paco Pérez, ha puesto el foco en "lo llamativo que resulta que se haya aprobado una autorización ambiental exprés en unos días para que Valdemingómez pueda acoger residuos sanitarios, cuando la falta de esta autorización fue precisamente la excusa para no llevar los residuos de la Mancomunidad del Este a Loeches".

Pérez ha afirmado que su grupo es consciente de que en el estado de alarma esto es posible pero no explica por qué no se ha agilizado entonces la licencia de la planta de Loeches "pues Vallecas no puede seguir asumiendo todos los problemas relacionados con los residuos en la región".

"Esperamos que en cuanto acabe esta situación de emergencia, la Comunidad de Madrid se responsabilice de una vez por todas de la gestión de los residuos en la región, pues su falta de liderazgo e implicación ha hecho que Valdemingómez y los vecinos de la zona tengan que hacerse cargo de los residuos de otros municipios y ahora también de la crisis sanitaria", ha denunciado el concejal vallecano.