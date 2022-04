Más Madrid tacha de "papel mojado" el pacto de la Cañada Real y la Comunidad demuestra su "firme voluntad"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Más Madrid ha tachado este jueves de "papel mojado" el pacto de la Cañada Real Galiana de la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional ha vuelto a demostrar su "firme voluntad para avanzar en soluciones que son complejas".

Durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, la diputada de Más Madrid Alicia Torija ha señalado que en su partido "no se olvidan de una realidad que duele y que parece que la Comunidad no quiere ver porque es molesta y ahí no tiene nada que inaugurar".

"El pacto suscrito incluye un plan de choque para garantizar a los ciudadanos de la Cañada un suministro adecuado de la energía eléctrica. ¿Sabe lo que parece en sus manos el pacto? Papel mojado", ha criticado.

Además, ha lamentado que digan que la región es "la más rica de España, cuando lo que son es la vergüenza de Europa". A su juicio, lejos de mejorar la situación de la Cañada hay "problemas de suministro de luz y no están dando dignidad a una situación inadmisible".

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, ha reconocido que están mostrando su "firme voluntad" para avanzar en "soluciones que son complejas y requiere de la iniciativa de las administraciones implicadas". Es por ello que en los Presupuestos de 2022

hay cantidades redondas para la Cañada Real.

"Hemos realojado a más de 200 familias entre la Comunidad y el Ayuntamiento. Tenemos también convenio con Rivas para trabajar sobre el terreno y acometer la recuperación ambiental. Estamos trabajando con total entendimiento para buscar soluciones conjuntas con incitativas de actuación urbanística, atención social y líneas de realojo a familias en materia de seguridad", ha defendido.

Por último, ha reconocido que les preocupa el problema de la luz y ha insistido en que "no se puede aceptar que se ponga en riesgo y la vida y la salud de las personas.