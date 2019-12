Más Madrid ve "grave" que el Gobierno "más sobredimensionado de la historia" no sea "capaz" de presentar los presupuesto

Publicado 10/12/2019 15:02:38 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha tildado de "grave" que el Gobierno regional, "el más sobredimensionado de la historia de la democracia", no sea "capaz" de presentar un Proyecto de Presupuestos para el año 2020.

Así lo ha expuesto Perpinyà en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que este lunes la presidenta regional en una entrevista con Europa Press asegurara que ya se están manteniendo las primeras reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para elaborar los Presupuestos para 2020, que espera tener en primavera.

"La presidenta no ha iniciado los contactos con nosotros, pero más allá de eso me parece grave que el Gobierno más sobredimensionado de la historia de la democracia a día de hoy no haya sido capaz de poner encima de la mesa unos presupuestos regionales", ha criticado.