Más Madrid ve "inconexo, deslavazado y absolutamente insuficiente" el plan de vuelta al colegio de la Comunidad

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha tachado este miércoles de "deslavazadas, inconexas, incoherentes y absolutamente insuficientes" las medidas del plan anunciado ayer por el Gobierno regional para la vuelta al colegio.

Maestre ha indicado que dichas medidas "llegan tarde y mal" y si se produjeran "no serían capaces de garantizar esa ratio de 20 alumnos por aula porque no hay una contratación suficiente de profesores ni tampoco ampliación de los espacios educativos en las aulas". "Por lo tanto, no garantiza las condiciones de seguridad para los niños ni docentes ni trabajadores de la educación. No ha sido consensuado ni con padres y madres, sindicatos ni con la comunidad educativa", ha dicho.

La concejal ha asegurado que Más Madrid llevaba pidiendo desde mayo que la Comunidad y el Ayuntamiento se pusieran a trabajar para garantizar la vuelta a las aulas en septiembre de forma segura. "No es eso lo que tenemos a la vuelta de la esquina", ha criticado.

"Creemos que no es una novedad en la gestión de la pandemia del Gobierno de Díaz Ayuso. Falsas fueron las contrataciones de rastreadores, falso el refuerzo de profesional sanitario de mayo y falsas van a ser las promesas de reducción de ratios y de salud y seguridad en las aulas de Madrid. Esperamos confundirnos pero creemos que no va a ser así", ha concluido Maestre.