Más Madrid vota 'no' a "premiar al gobierno genocida" de Netanyahu: "Ustedes llevan 6 meses sosteniendo una masacre"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha votado 'no' a "premiar al gobierno genocida" de Netanyahu. "Ustedes llevan seis meses sosteniendo una masacre", ha espetado la portavoz, Rita Maestre, a la bancada del PP después de que el resto de formaciones políticas hayan apoyado la concesión de la medalla de honor de la ciudad a la comunidad judía en Madrid.

Al tener que votar en bloque, Más Madrid ha votado 'no' también a las otras propuestas, el Rayo Vallecano y la historiadora Carmen Iglesias Cano.

"A comienzos de la ofensiva militar israelí, después de los atentados de Hamás, la extrema derecha propone en este Pleno premiar al Estado de Israel y al gobierno de Netanyahu. El Partido Popular vota a favor. La ciudadanía madrileña es tan fuerte que hasta a ellos les da pudor y vuelven con una propuesta, que es una transformación de la primera pero que no puede confundir a nadie. Lo que quiere el señor Almeida y el Partido Popular es premiar al Estado de Israel y concretamente al gobierno genocida y criminal de Netanyahu", ha rechazado Maestre.

"Moralmente" no pueden "de ninguna manera aceptar esa posición política". "Ustedes llevan más de seis meses sosteniendo una masacre. Ustedes tienen compasión en función de la etnia o de la religión de las víctimas y si llevan o no llevan pañuelo en la cabeza o se llaman Ahmed o Amal. Ustedes niegan la masacre. Ustedes niegan las cifras de las víctimas. Ustedes eligen no ver. Ustedes ponen en cuestión a las agencias independientes de la ONU. Ustedes eligen no ver las incubadoras llenas de bebés prematuros hacinados. Ustedes eligen no ver los hospitales bombardeados", ha continuado la jefa de la oposición.

En la misma proposición, el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha recordado que tradicionalmente la medalla de honor se reservaba a "excepciones y momentos muy puntuales", tras recordar nombramientos del año pasado, como Alaska o Ana Rosa Quintana. "Es una medalla de Madrid muy bien dada pero la medalla de honor es algo muy excepcional", ha insistido, abogando en todo caso por la medalla de Madrid. También ha defendido el reconocimiento a Israel, "la única democracia en Oriente Medio, atacada por los terroristas islámicos, por Hamás, por Irán".

Por el PSOE Adriana Moscoso cree que la comunidad judía en Madrid, "merece esta medalla por su innegable vínculo con la ciudad a lo largo de su historia, desde sus orígenes", para proponer que el próximo año el reconocimiento sea para la comunidad árabe, "igualmente ligada a la capital desde su origen como ciudad, porque Madrid solo se entiende desde su carácter mestizo".