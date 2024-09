Matute carga contra Sanidad por no informar a las CCAA del Plan de Prevención del Suicidio: "Humo y populismo"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha criticado este lunes que el Ministerio de Sanidad no haya informado de manera previa a las Comunidades Autónomas y sociedades científicas del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio que, además, se presenta "sin memoria económica" y "pone en entredicho la labor de los profesionales sanitarios".

"Volvemos a estar en el punto de partida de humo, de anuncios y populismo", ha remarcado Matute, que ha pedido al Ministerio que diga qué recursos va a haber y presente una memoria económica.

En declaraciones a los medios en el Hospital Gregorio Marañón, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recalcado que el departamento que dirige Mónica García no ha pasado a las Comunidades Autónomas "ningún tipo de documento" sobre el mismo, por lo que desconocen las medidas que contempla, ni tampoco "ha habido ninguna mesa de trabajo previa con los técnicos y expertos", pese a lo "mucho" que tienen que aportar, "ni de las distintas comunidades autónomas con sus distintas idiosincrasias".

"A mí me suena otra vez pues una patada hacia adelante, otro tuit, otro titular sin concretar nada y sin desperdiciar un minuto para estigmatizar a la salud mental", ha resumido la consejera madrileña, que además ha criticado que se pone en entredicho la labor de los profesionales sanitarios.

Al hilo, ha censurado que no se puede "hablar de que es un país dopado" ni "demonizar la prescripción de fármacos" en materia de salud mental "porque obviamente eso primero es poner en duda el trabajo y la labor" de los profesionales. "Si eres hipertenso te darán un fármaco para tu hipertensión, obviamente si no eres hipertenso no te lo van a dar y si tú no tienes una enfermedad mental no te darán un fármaco", ha lamentado.

Para ella, esto supone "frivolizar, estigmatizar y hacer bastante daño en una cosa que produce sufrimiento" diciendo "que tengas que asociarte a un sindicato o a un partido de fútbol".

"Nosotros tenemos un plan regional en la Comunidad de Madrid tangible, con medidas tangibles que podéis ver y comprobar y además que está funcionando muy bien y no nos conformamos y seguimos en ello", ha indicado.

La región es la comunidad autónoma de España con la tasa más baja por 100.000 habitantes por esta causa, lo que representa 5,91 casos, frente a los 8,22 de la media del país, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

"Desde luego lo que vamos a hacer es trabajar de forma seria contando con la sociedad civil, contando con las sociedades científicas y con los profesionales, quitando el estigma que hay de la salud mental. Es una enfermedad como cualquier otra en la que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos", ha insistido.

Al hilo, ha recalcado que le "apena profundamente" que no se aproveche del trabajo que hay en muchas Comunidades Autónomas para abordar esta problemática, con planes como el de la Comunidad de Madrid "que está funcionando desde hace mucho tiempo, con muchas ideas que ya están puestas en marcha". "Estaríamos encantados de compartir porque cualquier vida que se pueda salvar en España es muy valiosa y la pena es que no hayan compartido con nosotros ese plan ni nos hayan reunido", ha zanjado.

PLAN DE SALUD MENTAL EN MADRID

Con los últimos planes de Salud Mental y Adicciones se han incorporado más de 700 profesionales específicos en esta área en los distintos niveles asistenciales y categorías de la sanidad pública madrileña.

Entre ellos se encuentran los 21 equipos de intervención domiciliaria del que este Instituto del Hospital Gregorio Marañón es un referente, al contar con un plan integral de tratamiento personalizado según el nivel de riesgo.

Igualmente, todas las consejerías trabajan de manera coordinada en este ámbito para, desde sus competencias, seguir avanzando en la prevención de estas conductas, actuando en los 179 municipios y colaborando con otras entidades como Adif, Renfe, o Metro, además de organizaciones sin ánimo de lucro y el Tercer Sector.