Matute saca pecho ante "los mejores datos" del SNS de lista de espera quirúrgica: "No lo digo yo, lo dice el Ministerio"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este jueves que la región cuenta con los "mejores datos" de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) en relación a las listas de espera, siendo una región "solidaria" y cumpliendo "escrupulosamente" lo establecido en el Real Decreto del Gobierno, y ha recalcado que los va a tener "aún mejor" con las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

"Y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Sanidad", ha subrayado durante una comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves a petición del Grupo Parlamentario Socialista para abordar la situación de las listas de espera para Atención Especializada en la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención, el diputado del PSOE Carlos Moreno Vinués ha exigido al Gobierno regional que devuelva a los madrileños "la Sanidad Pública que el Madrid de Ayuso" les ha "arrebatado" y ha criticado las "maniobras" del Ejecutivo madrileño "para ocultar esperas" y maquillar las cifras. "¿No le sonroja a usted seguir enarbolando que tenemos la mejor sanidad del mundo?", ha preguntado a la consejera.

En su réplica, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recordado los datos que el departamento que dirige Mónica García hizo públicos este martes la lista de espera para operaciones no urgentes en el Sistema Nacional de Salud (SNS) correspondientes a diciembre de 2023, para sacar pecho de la "eficiencia" del modelo madrileño, con los mejores datos de toda España.

Según estos datos, Madrid es la región con menos tiempo se espera para una operación quirúrgica, 51 días, frente a los 128 días de media nacional, 77 días menos. Así, presenta un tiempo de espera muy por debajo de comunidades como Canarias, con 147 días; Cataluña, con 138 días; o Castilla La Mancha con 102 días. Igualmente, ha indicado, los pacientes que están por encima de una espera de 180 días está por debajo del 0,6% en la región, frente al 25% a nivel nacional.

"Son datos fríos, tozudos y publicados por el Ministerio de Sanidad, pero aún así no nos conformamos, aun teniendo los mejores resultados, porque no estamos hablando de números, estamos hablando de pacientes", ha subrayado la consejera de Sanidad, que ha recordado igualmente el efecto de Semana Santa para recalcar que tras estos días sin actividad los tiempos medios de espera se han revertido esta semana y seguirán mejorando en los próximos días.

"Mantenemos la tendencia iniciada en 2023 de descenso de la demora media en todas las listas de espera", ha incidido, para recalcar que con datos del 7 de abril, la demora media para una operación es de 48 días, de 61,5 para pruebas diagnósticas y de 63,5 para consultas externas.

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO DESDE LA CONSEJERÍA

En esta línea, ha recalcado que la Consejería está llevando a cabo "desde hace mucho tiempo" actuaciones para mejorar esas listas de espera y que aún sean más reducidas, con un plan de listas de espera para el periodo 2022-2024 dotado con un presupuesto de 215 millones de euros. El plan tiene como finalidad que la asistencia programada no urgente para cirugías, primeras consultas y pruebas diagnósticas se sitúe en un tiempo inferior a 45 días de demora media.

Además, de cara al futuro, ha incidido, la Consejería continuará trabajando con "unas medidas organizativas y una inversión eficiente" para seguir mejorando. "Y desde luego vamos a trabajar desde la verdad, desde el convencimiento del servicio público, desde unos datos bien marcados y desde luego trabajando desde la política para mejorar la sanidad y no utilizando la sanidad para hacer política", ha indicado en alusión a los partidos de la oposición del arco parlamentario de la izquierda.

En este sentido, Matute ha hecho hincapié en que la Comunidad es la única región en la que se permite y facilita el acceso y seguimiento de la fecha probable de cita a todos los pacientes y en la que facilita mensualmente los datos de las listas de espera, frente a los seis meses del Ministerio. Al hilo, ha invitado al departamento que dirige Mónica García a publicar los datos también de las listas de pruebas diagnósticas y consultas externas.

Igualmente, ha aludido al aumento del número de habitantes de la región y al carácter "solidario" de la Comunidad, que atiende a población de otras regiones. "Nos encontramos con una mayor demanda de intervenciones, pruebas y consultas y va en aumento en la Comunidad de Madrid precisamente por nuestra medicina, porque somos referentes", ha dicho.

En la misma línea, ha recalcado que lo importante no es el número global, con un millón de personas en el conjunto de las tres listas de espera --según los datos oficiales de la propia Consejería a finalizar marzo--, sino contar con tiempos de espera más reducidos.

LA OPOSICIÓN CUESTIONA LOS DATOS

Por parte de los grupos de la oposición, desde el PSOE y Más Madrid han puesto el acento en las "mentiras estadísticas" del Gobierno regional, en palabras de la diputada Marta Carmona, del partido lidera por Manuela Bergerot. Ambas formaciones han cuestionado los datos que el Ejecutivo autonómico traslada al Ministerio de Sanidad y han denunciado la privatización sanitaria.

"No sé si retuercen el dato o la realidad, pero es que esto es algo que está publicado por la ministra de Sanidad, es ella la que está mintiendo. Y, desde luego con los datos que marca el BOE", ha subrayado Matute.

Igualmente, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha defendido el modelo de colaboración público-privada. "No hemos ni vamos a aumentar la concertación, no hemos ni vamos a privatizar la sanidad, no hemos ni vamos a aumentar el gasto en los hospitales de gestión indirecta respecto a los de gestión directa", ha recalcado.