Matute tranquiliza sobre el aumento de infecciones respiratorias, con Covid-19 a la baja en la última semana

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha llamado a la tranquilidad sobre el aumento de las infecciones respiratorias y, especialmente en el caso del Covid-19, con una bajada del 8% en el número de positivos en la última semana, y ha subrayado que la situación no requiere ningún tipo de medidas excepcionales.

En declaraciones a los medios en el Hospital Infanta Leonor, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha apuntado que, si bien hay un aumento de las infecciones respiratorias "y todos tenemos familiares probablemente pues que estén con algún tipo de infección", la incidencia de Covid-19 esta semana es de 137 casos por 100.000 habitantes para mayores de 65 años, "lo cual supone una disminución de un 8% respecto a la semana anterior".

En concreto, en la última semana --hasta el 16 de junio-- se han contabilizado 2.256 caso de Covid-19, con una incidencia de 137,5 casos por cada 100.000 habitantes para los mayores de 65 años, lo que supone un descenso del 8% respecto a la semana previa, es decir, 197 positivos menos, según el último Boletín Epidemiológico de la Comunidad.

CIERRE DE CAMAS EN VERANO

Respecto al cierre de camas en verano por las sustituciones de personal en periodo de vacaciones estivales, la consejera ha insistido en que "las camas no se cierran" sino que están a disposición en función de las necesidades asistenciales.

"Las camas no las cierras, lo único que no tienes a un paciente tumbado encima. Son camas que no se están usando pero que nosotros aunque no se usen y podremos dar una estimación de número más adelante pero se van a usar si son necesarias, redistribuyendo como digo al personal y siempre gracias al personal que colabora para poder hacer esto posible", ha zanjado.

"Aunque nos gustaría tener menos incidencia, sí que es cierto que la velocidad de contagio ha disminuido", ha subrayado Matute, que ha apelado a la responsabilidad individual para "protegerse" y no contagiar a los demás.

Desde la Comunidad de Madrid, ha insistido, continuarán controlando y monitorizando diariamente qué está ocurriendo "para tomar las acciones que haya que tomar en el caso de que fueran necesarias". "A día de hoy no tenemos que tomar medidas excepcionales más que las que conocemos de protección de los ciudadanos", ha subrayado en cualquier caso.