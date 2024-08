El medallista olímpico Fran Garrigós será pregonero de las Fiestas Patronales de septiembre

MÓSTOLES, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El judoca Fran Garrigós, flamante medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 será el encargado de pronunciar el pregón de las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas en la localidad.

"Estamos orgullosos del gran trabajo de nuestro vecino, y ese orgullo bien merecía un homenaje por parte del Ayuntamiento", ha destacado el alcalde, Manuel Bautista, durante el homenaje que el judoca y medallista olímpico ha recibido este jueves en su localidad natal, donde ha hecho entrega de una placa y una medalla en reconocimiento a su trayectoria.

Garrigós, nacido en Móstoles hace 29 años, cuenta en su palmarés con el título de campeón del mundo en 2023 y campeón europeo en los años 2024, 2022 y 2021; además, ha sido campeón nacional en varias ocasiones, logrando podios en los Grand Slams y Grand Prix del circuito mundial de la Federación Internacional de Judo (IJF).

El mostoleño, que ya participó en Río 2016 y Tokio 2020, ha conseguido ser el "primer medallista olímpico español en estos Juegos", han destacado desde el Consistorio. "El judoca ha hecho historia en el mundo del judo tras acabar con 24 años de sequía de medallas en esa disciplina en los JJOO", han precisado, recordando que este sábado se hizo con el bronce en París en la categoría masculina de -60 kilos tras vencer al georgiano Sardalashvili.

"En el momento en que finalizó el combate, pensé que no había mejor ejemplo para Móstoles que él y que debía ser el pregonero de nuestras fiestas. Hoy he podido proponérselo y no ha dudado ni un minuto en aceptar", ha concluido el regidor.