Los mejores discos del verano entre 1955 y 1990 sonarán estos meses en Radio Intercontinental Madrid

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Radio Intercontinental Madrid emitirá en los próximos meses los mejores éxitos musicales de los veranos de entre 1955 y 1990, dentro de su programación especial de estío, ha informado este viernes la cadena en un comunicado.

De esta forma, durante los meses de junio y agosto sonarán en el 95.4 de la FM madrileña entre 4 y 5 hits de cada uno de esos años, unas 150 canciones que alegrarán estos meses de calor a los oyentes más veteranos, que también enseñarán a los más jóvenes lo que se cantaba y se bailaba en las fiestas de los pueblos y ciudades de toda España.

Por la frecuencia de la renacida Radio Intercontinental pasarán 'Mami Blue', de The Pop Tops; 'El Chiringuito', de Georgie Dann; 'Juanita Banana', de Luis Aguilé; 'Trebol', de Carmen; 'La Ramona', de Fernando Esteso; 'Born to be alive', de Patrick Hernández; 'Super Superman', de Miguel Bosé; 'Funkytown', de Lipss; 'Lobo-Hombre en París', de la Unión; 'Ellos las prefieren gordas', de la Orquesta Mondragón.

También sonarán estos meses 'Eloise', de Tino Casal; 'Lo comía', de Locomía; 'La Colegiala', de Gary Low; 'Cara de Gitana', de Daniel Magal; 'Rivers of Babilon', de Bonnie en; 'El Jardín Prohibido', de Sandro Giacobbe; 'Gigi l'amoroso', de Dadila; 'Melina', de Camilo Sexto; 'Tómame o déjame', de Mocedades; 'América, América', de Nino Bravo; 'La Chica Ye-Ye', de Conchita Velasco; y 'La Puerta de Alcalá', de Ana Belén y Víctor Manuel, entre muchas otras.

Durante el verano continuarán también otras canciones de las décadas de los 50, 60, 70 y 80 del siglo pasado y los formatos 'Viva Italia', con la mejor música transalpinas de estas épocas; 'Baladas Inolvidables'; y 'Noche de Rondas', con los mejores temas de la tuna española.

Para celebrar el primer verano de la nueva Radio Intercontinental en la Frecuencia Modulada madrileña, el grupo mediático ha lanzado un pack publicitario que comprende anuncios de radio y televisión para los meses de julio, agosto y septiembre a una tarifa especialmente reducida, que se puede contratar en el email tertuliacanal33@gmail.com.

PRIMERA TEMPORADA DE LA NUEVA RADIO INTERCONTINENTAL

El pasado 18 se septiembre Radio Intercontinental Madrid retomó sus emisiones de la mano de Canal 33 TV con un maratón de 12 horas de duración por el que pasaron para dar su apoyo representantes de la política y el municipalismo madrileño y también del mundo periodístico y de la cultura.

Por una terraza de la Avenida de América, donde ahora emiten, se acercaron el consejero de Digitalización de Madrid, Miguel López-Valverde; los alcaldes de Tres Cantos, Galapagar, Collado Villalba y Torrelodones, Jesús Moreno, Carla Greciano, Mariola Vargas y Almudena Negro, respectivamente; o el concejal delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de la capital, José Fernández.

Durante estos meses, ha consolidado su presencia en la parrilla de Radio Intercontinental el matinal informativo 'Radio Hora' (de lunes a viernes de 7 a 9 horas), que va a cumplir 52 años de vida. Fue el 14 de febrero 1972 cuando el espacio comenzó sus emisiones en Radio España de la mano de los locutores cubanos Enrique Dausá y Rigoberto Ferrera. En la actualidad es conducido por Gerardo Quintana y su compañero Fernando Ballesteros. Además, hay boletines horarios hasta las 13 horas.

Entretanto, han ido confirmando la rejilla radiofónica, con cada vez más audiencia y reconocimiento ciudadano, los programas 'Caliente y Frío', por Gemma Serrano y Álvaro de Luis; 'Hispanos', por José Alberto Zambrano; 'Territorio Viajero', conducido por Paco Huertas; 'El Quitamiedos', por Fernando Fanego; 'Manera de Vivir', por Juan Manuel Álamo; 'El Barómetro del Taxi', por Albert Castillón; 'Martes Negro', por Almudena Negro; 'Los Panenkitas', por Paco Cecilio; 'Peticiones del Oyente', por Rafa Vega; 'Gestión Inmobiliaria', por Gonzalo Ruiz'; 'Profesionales excepcionales', por Javier Pascual; 'La Terraza', por José Aguilar y Emilio González; 'Nos importa lo público', por Alberto Serrano; 'Clickciber', por Carlos Lillo; 'Saboreando', por Luis Pacheco; 'Venezonalos en Madrid', por Eros Villasmil; y 'Agente de la Continental', por José Sevilla.

Algunos de estos programas tomarán este verano vacaciones y la mayoría regresará a la Intercontinental en el mes de septiembre, cuando se esperan nuevos espacios y novedades. Se pueden consultar todos los horarios en la web www.radiointercontinental.net.