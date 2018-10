Publicado 27/04/2015 23:58:28 CET

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Madrid y candidata del PP a la Alcaldía de la capital, Esperanza Aguirre, ha enfatizado este lunes que los madrileños "no quieren ver a gente sin hogar" durmiendo en la calle y se ha comprometido a construir más albergues en caso de que sean necesarias más plazas.

"Una gran ciudad como Madrid, llena de ciudadanos solidarios y compasivos, no puede ver con tranquilidad que haya gente que no tiene donde dormir, que no tiene donde cenar caliente y que no tiene un techo en el que refugiarse. Eso en nuestra ciudad tiene que desaparecer", ha subrayado en declaraciones a 13tv recogidas por Europa Press.

En este sentido, la exministra ha subrayado que a pesar de que existen muchas plazas en los albergues, tanto dependientes del Ayuntamiento como los que gestiona la Comunidad de Madrid, se ha comprometido si es necesario a construir más.

"Los madrileños no quieren ver a gente sin hogar. A mí desde luego me lo han planteado todos los comerciantes en todos los barrios que he estado", ha subrayado la presidenta del PP de Madrid.

No obstante, ha incidido en que no será obligatorio acudir a los albergues aunque no ha precisado si sería partidaria de prohibir dormir en la calle. "Si alguien quiere quedarse podrá hacerlo pero, al menos, que le demos la oportunidad de tener un techo, una cena y un aseo al día siguiente", ha señalado.

EL IBI, AL MÍNIMO LEGAL

Aguirre ha precisado que si es la nueva alcaldesa, tras el 24 de mayo, bajará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal permitido --del 0,52 al 0,40, ha concretado-- y ha adelantado que pedirá a la Dirección General del Catastro "que revise todos los valores catastrales para que vuelva a la situación anterior a la crisis, en 2007".

"Tiene que ser revisado a la baja", ha indicado la candidata al Ayuntamiento, que ha descartado bajar otros impuestos como el de circulación y ha incidido en que las tasas "tienen que tender a cubrir el coste del servicio".

En materia de gastos, ha anunciado un compromiso de "transparencia" para que se conozca el importe hasta de los cafés que ella se tome en su despacho y ha adelantado su intención de crear una especie de "asuntos internos, auditoría interna o 'controler" dentro del Consistorio para que, con "la máxima discreción", atienda "todas las denuncias y se investiguen todas, incluso las anónimas".