Mercedes González insiste en que no se presentará a liderar el PSOE-M y avanza que apoyará a Lobato

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha insistido este lunes en que no se presentará a las primarias para liderar la Secretaría General del PSOE-M y ha avanzado que apoyará al portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, que ya ha adelantado su predisposición.

"No me voy a presentar, es un no rotundo. Yo soy de Soto y de Fuenlabrada porque los dos reúnen características muy similares y han gobernando por el PSOE. Los dos tienen el apoyo de sus vecinos y la confianza de sus vecinos", ha defendido González en una entrevista con la 'Cadena Ser', recogida por 'Europa Press, en referencia también al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que estaba ya tanteando a la militancia para presentarse como candidato.

En este punto, González ha reconocido que tiene una trayectoria "personal y política" con Juan Lobato, quien entró al partido de su mano "cuando era insultantemente joven". "Le quiero y tenemos una manera de sentir el partido muy similar. Estaré con Juan", ha asegurado.

Pese a los malos resultados del PSOE en las pasadas elecciones, la delegada del Gobierno se ha mostrado confiada en que aún están "a tiempo" y que aunque han "tropezado" se pueden "volver a levantar" por un proyecto "que vuelva a conectar con la sociedad" y que traslade que es "la única fuerza potente, seria y sólida".