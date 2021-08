González: "Pepu se irá el día que sepa que no aporta y que su recorrido ha finalizado"

No descartaría presentarse como candidata a las próximas elecciones municipales

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha señalado este lunes que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, se irá "el día que sepa que no aporta y que su recorrido ha finalizado".

En una entrevista con la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre los rumores de salida de Pepu Hernández, la delegada del Gobierno ha recordado que ella dirigió su campaña y que le conoce, por lo que tiene "clarísimo" que se irá "el día que él sepa que no aporta".

"Él dio un paso complicado en su vida para aportar; es un hombre de equipo y en el momento que vea que su recorrido ha finalizado se irá. ¿Cuándo? No lo sé. Ha conseguido aglutinar un equipo y armarlo y ahora supongo que está en el momento de la decisión, porque si estamos con tantos rumores...", ha sostenido González.

En cuanto a si a ella le gustaría presentarse como candidata a las próximas elecciones municipales, ha contestado que ella cuando se fue del Ayuntamiento de Madrid dijo que se iba de "su lugar en el mundo". "No te digo más. Ahora he encontrado un lugar en el mundo que me gusta mucho. Nunca pensé que la Delegación del Gobierno me iba a gustar tanto, pero yo me fui diciendo que me iba de mi lugar en el mundo y que volvería", ha remachado.