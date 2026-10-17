Metro reabriá la estación de Sol si los análisis acreditan condiciones de seguridad y salud

Estación de metro de Sol cerrada, en la Puerta del Sol, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

La limpieza de las instalaciones finalizó a las 2.00 horas y la estación ha pasado a la segunda fase del protocolo MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid reabrirá la estación de Sol si los resultados de los análisis permiten acreditar que las instalaciones cumplen las condiciones de seguridad y salud exigidas, después de que los trabajos de limpieza de los respiraderos finalizaran a las 2.00 horas de este sábado.

La estación ha pasado ya a la segunda fase del protocolo de actuación, que contempla la ventilación de las instalaciones, la recogida de muestras y su análisis por parte de un laboratorio externo, así como la obtención de los resultados.

Según ha informado Metro, el informe de riesgo higiénico establece expresamente que no se debe reanudar el servicio hasta disponer de "garantías objetivas y documentadas de que las condiciones de seguridad y salud han sido restablecidas".

Para obtener estas garantías, el laboratorio externo ha establecido las actuaciones y los plazos necesarios, que comienzan a contar desde la finalización de las tareas de limpieza e incluyen las distintas fases de ventilación, toma de muestras y análisis.

Metro asegura que está realizando todos los esfuerzos necesarios para reabrir la estación lo antes posible, si bien condiciona la recuperación del servicio a que los resultados permitan confirmar que se cumplen los requisitos de seguridad y salud, con la protección de sus trabajadores como prioridad.