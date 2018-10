Un militante de Cs de Las Rozas y que ya compitió con Rivera aspira a ser rival de Aguado en primarias

Actualizado 08/10/2018 17:31:24 CET

Juan Carlos Bermejo, militante de Ciudadanos en Las Rozas, ha señalado este lunes que se presentará como candidato de la formación 'naranja' a las primarias de cara a las elecciones autonómicas de 2019, como rival del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

Se trata del mismo afiliado que competió con el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, en el 2017, por liderar Ciudadanos. Entonces se presentó con la candidatura 'Esencia Ciudadana', que recibió un 6,2 por ciento de los votos, por detrás del propio Rivera, que acaparó el 87,3 por ciento de los votos y de otro afiliado de Sevilla, Diego de los Santos, que quedó segundo con el 6,5 por ciento.

Según ha adelantado 'El País' y ha confirmado a Europa Press el propio Bermejo, este afiliado asegura haber tomado la decisión por el "apoyo" que le han mostrado afiliados al partido.

A estas primarias se presentará porque está "bastante insatisfecho" con la actuación que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, "que no ha servido de gran cosa" y porque la región "sigue teniendo un servicio aceptable pero con una gestión llena de irregularidades". "Mientras, la corrupción sigue campando a sus anchas, algo que mis compañeros no han sabido parar", ha lamentado.

En este punto, al preguntarle sobre qué puede aportar su candidatura que no haga la de Aguado, por el momento único contrincante, ha señalado que "no tiene liderazgo". "Creo que Aguado es una buena persona, honesta, pero no tiene el liderazgo que necesita un cambio en la Comunidad. Le hemos visto en muchos discursos criticando al PP por una serie de actuaciones, pero cuando ha tenido la oportunidad de hacer cosas no las ha hecho", ha criticado.

Durante la campaña de primarias de 2017, Bermejo centró sus críticas en la "falta de profesionalidad" que hubo en el proceso y atacó a la dirección del partido por intentar ubicarse en un espacio de "centro derecha liberal progresista", que, a su juicio, no sirve para ganar elecciones.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha aseverado en numerosas ocasiones que, a pesar de no haber todavía fecha para celebrar primarias, trabaja para ser el candidato de su partido de cara a las elecciones autonómicas de 2019 y el futuro presidente de la Comunidad de Madrid.