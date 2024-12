MM y PSOE critican a Almeida por "hacer guiño a los negacionistas" con la moratoria de multas a coches sin etiqueta

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han criticado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y al Gobierno municipal por "hacer un guiño a todos los negocionistas" con la moratoria de multas a los vehículos que no cuentan con etiqueta ambiental y que están empadronados en la capital porque ahora "los vecinos no saben si habrá o no sanciones".

"Esto nos habla de un regidor negacionista que ha querido anteponer el populismo y decirle a los vecinos y vecinas que va a suspender el sistema. Nos encontramos en una situación de indefinición jurídica en la que ahora los vecinos y vecinas de Madrid no saben si van a haber multas, van a haber sanciones o no", ha lamentado la concejala de Más Madrid Cuca Sánchez.

En este sentido, ha cargado contra "el negacionismo medioambiental" y ha defendido que "era evitable esta situación". "El alcalde voluntariamente ha generado esta situación de indefinición jurídica", ha insistido.

Por su parte, la edil socialista María Caso ha lamentado que el año termine "con un caso más de inseguridad jurídica y de caos del señor Almeida, que además le da un punto a favor a todos los negacionistas del cambio climático".

"Le tenemos que decir a Almeida que con la cuestión de la emergencia climática no se puede jugar, que es una cuestión en la que nos va la vida a todos y es una reclamación de las generaciones más jóvenes", ha defendido.

Al hilo, Caso ha pedido que "deje de hacer política desde el caos porque le da batallas ganadas a la ultraderecha" y ha señalado que "lo que necesita esta ciudad es aire limpio, es poder seguir viviendo y que las nuevas generaciones puedan seguir viviendo en una ciudad segura".

"Desgraciadamente, cerramos un año con muchos caos del señor Almeida, pero esperamos que el 2025, si le podemos desear algo a este año, es más consenso, más unidad y que escuche más a la oposición, que no tengamos plenos tan broncos y que podamos sacar adelante medidas beneficiosas para la ciudad", ha zanjado la concejala del PSOE.