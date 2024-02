Monasterio acusa a Ayuso de haber dado "órdenes" a Ossorio de "expulsarla" del Pleno por el doble voto

La presidenta advirtió a Monasterio de que "si hay que circular a 80 y se le pilla a 140 tendrá que ser multada"



MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de haber dado "órdenes" al presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, de "expulsarla" del Pleno por su doble voto.

Ha sido en los pasillos del Parlamento regional tras la sesión de control en la que este "voto irregular" ha protagonizado el choque entre Monasterio y Ayuso en la sesión de control.

Ayuso ha cargado contra Vox por el pasado Pleno, cuando se emitió un voto desde el escaño vacío del ya exdiputado José Luis Ruiz Bartolomé en la enmienda a la totalidad presentada por Más Madrid contra el Proyecto de Ley de Economía Circular, lo que ha motivado una investigación por parte de la Asamblea de Madrid. La presidenta ha asegurado que "lo que nunca se había visto" en la Asamblea era a un diputado votando por otro ausente del hemiciclo.

"Si va por una carretera en la que hay que circular a 80 y la pillan a 140, se llame Monasterio o sea de Vox, usted comprenderá que tendrá que ser multada", ha expuesto la presidenta.

Frente a ello, Monasterio ha asegurado que Ayuso tiene una "obsesión" con expulsarla del Pleno de la Asamblea y que no dedica tiempo a "expulsar a los menores extranjeros no acompañados". "Es su obsesión expulsarme a mi del Pleno por intentar apagar un escaño que no tenía que estar funcionando. Ayuso ha dado hoy órdenes públicamente al presidente de la Mesa de la Asamblea. En eso está centrada", ha asegurado la líder de Vox.

Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha apuntado que van a apoyar los informes jurídicos y la decisión que tome la Mesa de la Asamblea este viernes.

"Me parece, honestamente, muy grave y creo que es un momento en el que se fija un precedente importante y que, por lo tanto, es trascendental", ha apostillado.

A continuación, ha tomado la palabra la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, para insistir en que no se puede "permitir la impunidad" de Monasterio y su partido. Ha recordado, además, que presentó un escrito a la Mesa para pedir la suspensión de un mes de los derechos y deberes de Monasterio como parlamentaria, que previsiblemente verá el máximo órgano de la Cámara este viernes.

Por último, el senador por designación autonómica y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha respondido a Monasterio que "cada vez que ataca a Ayuso" y a los 'populares' se "equivoca de adversario". Ha añadido que el momento del doble voto "lo hemos visto todos" y que confía en que "la Asamblea tendrá su procedimiento" si alguien ha hecho "algo irregular".