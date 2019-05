Monasterio carga contra todos y se ensaña con Errejón y sus "manos blanditas" mientras éste la llama "maleducada"

Publicado 20/05/2019 15:52:19 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocio Monasterio, ha adoptado un tono beligerante contra todas las formaciones políticas durante su intervención de este lunes en un debate electoral, al tildar a Ciudadanos de "veleta", ha reivindicado que su formación dará la batalla ideológica a la izquierda frente a los que "no se presentan", en alusión al PP, y ha cargado duramente contra su homólogo en Más Madrid, Íñigo Errejón, de quien ha dicho que "no ha cotizado" nunca y que tiene las "manos blanditas" porque "no ha trabajado en su vida".

Ello ha motivado la respuesta contundente de Errejón quien le ha replicado que para haber estudiado en la educación privada, es un poco "maleducada" y que a él le gusta la España de ahora, "no la de hace 50 años, no la de hace 50 años de 'Los Santos Inocentes' y los señoritos a caballo".

En su intervención durante el debate organizado por el Grupo Prisa para la Cadena Ser y El País, ha apuntado que su partido quiere bajar los impuestos para la "España que madruga" y para Errejón, que "no ha cotizado en su vida" y ha tenido una "beca black".

"Nos vienen a dar lecciones cuando no han cotizado en su vida ni han creado un empleo en su vida y vienen a dar lecciones a la España que madruga. Queremos que los recursos vayan a la educación de verdad y no se lo lleven todos ustedes", le ha lanzado la candidata de Vox.

Frente a ello, el aspirante de Más Madrid a la presidencia regional ha replicado que la idea de España de Vox es "una caricatura" y le ha lanzado a Cs si "va a pactar con quienes quieren meter a este colectivo LGTBi en el armario".

Otro de los rifirrafes protagonizados por Monasterio ha sido cuando la candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha criticado las "listas negras de funcionarios que persiguen la violencia machista" por parte del Gobierno de PP y Cs apoyado por Vox, mientras ella ha afirmado que Podemos lo que quiere es "a los violadores reincidentes en la calle".

Además Serra ha afirmado que las mujeres van a seguir avanzando "a pesar de la ultraderecha" y ha señalado que cada dos días una mujer sufre una violación en la región. Y para combatirlo apuesta por la Educación, "no por medidas punitivas".

En este punto, Monasterio ha reprochado a Serra que ella y su partido "no representan a las mujeres" y que el programa de Vox defiende aumentar las penas para violadores. También ha señalado que la gran parte del dinero destinado para la violencia de género en Andalucía antes del cambio de Gobierno regional "no iban para las mujeres maltratadas" sino "a los chiringuitos de la izquierda".

La candidata del partido derechista también ha acusado a la izquierda y al "consenso socialdemócrata", al que ha incluido al PP y Cs, a adoctrinar a los niños en los colegios con cursillos "en los que se les enseña a cambiar de identidad sexual y con prácticas sexuales que no tienen la madurez suficiente para ello".

"A los padres ya no les dejan contar a sus hijos el cuento de Caperucita porque eso no les parece bien. Estamos hartos de que nos digan cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que educar a nuestros hijos. ¡Déjenos a los padres educar en libertad!. Proponen la dictadura y nosotros la libertad en los colegios", ha apostillado.

También ha tenido un enfrentamiento dialéctico con el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, cuando éste le ha dicho que comparte con ella su objetivo de cerrar "chiringuitos" y que ya lo consiguió en el caso de la fundación para la que trabajó el líder de Vox, Santiago Abascal. Monasterio ha dicho que eso no era cierto porque eso ocurrió en 2014, cuando Ciudadanos no estaba en la Asamblea, y quien cerró esa entidad fue la decisión del propio Abascal.

VOX ES LA ALTERNATIVA "NO VELETA" AL PP

Aparte, ya en su minuto de oro, Monasterio ha dicho que Vox era la "única alternativa limpia y no veleta" ante la izquierda en la Comunidad y que iba a dar la "batalla en las ideas" frente a los que deciden no presentarse, en alusión a la ausencia de la popular Isabel Díaz Ayuso en este debate.

"El PP ha cedido la alternativa a Vox", ha remachado para afear a esta formación que haya permitido el adoctrinamiento de la izquierda en la educación por entrar en el juego de la "corrección política.