Monasterio dice que la constructora de su chalé tenía deudas y pide a Agencia Tributaria que acelere el proceso

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha explicado este martes que la constructora que se encargó de las reformas en su chalé es la que tenía deudas y que la Agencia Tributaria no les dejaba pagar a esta empresa, por lo que le ha pedido que acelere el proceso.

El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid ha ordenado por decreto el embargo del sueldo del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, para hacer frente al pago de la deuda, de 63.183 euros, que debe a una empresa de reformas por las obras que realizaron en su chalé.

En una entrevista con 'Antena 3', recogida por Europa Press, Monasterio ha trasladado que esta constructora "no ejecutaba bien los trabajos y no pagaba a sus trabajadores" quienes "tenían que salir corriendo porque no se les estaba pagando Seguridad Social".

"Hubo que rescindir ese contrato a la constructora, Se llegó a un juicio y a la hora de pagar la Agencia Tributaria nos dijo que no pagáramos a la constructora porque tenía deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social porque no pagaba a sus trabajadores", ha esgrimido.

En este punto, la líder de Vox en Madrid ha incidido en que la Agencia Tributaria les dijo que en "ningún caso" pagaran a la empresa. La Agencia Tributaria, por el momento, no ha atendido a la carta de pago de Monasterio y Espinosa de los Monteros y ha instado a la propia Hacienda a que "acelere los procesos para que se pueda liquidar ese pago".

No obstante, la portavoz de Vox en la Cámara regional ha asegurado que estas cosas "pasan con frecuencia con las constructoras porque, por desgracia, algunas entran en concurso". "Yo que he trabajando en el mundo de la construcción durante 20 años he tenido muchos casos como estos", ha sostenido.