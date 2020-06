Monasterio está "encantada" de acudir a reuniones pero no fue a la de Aguado por ser “a espaldas” de Ayuso

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que ella está encantada de acudir a reuniones con todos los grupos parlamentarios y el Gobierno regional, pero que no fue a la de ayer convocada por el vicepresidente, Ignacio Aguado, porque fue "a espaldas" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

En una videoconferencia con periodistas, tras la Junta de Portavoces, Monasterio ha explicado que el viernes Aguado le llamó para convocarle a la reunión del lunes con todos los grupos, algo que le pareció "bien", pero cuando le preguntó si había informado a Ayuso el vicepresidente le dijo que "no" y, entonces, declinó la invitación hasta que no supiera si acudía o no la presidenta.

"Con Aguado y el resto de los grupos estaré encantada de reunirme siempre que esté al tanto de las reuniones la presidenta. No tiene sentido que la presidenta del Gobierno no esté enterada de las reuniones que se hacen para reconstruir Madrid. Ayuso no lo sabía y Javier Fernández-Lasquetty tampoco", ha sostenido.

A su juicio, "no se puede hacer una reunión a espaldas de la presidenta de la Comunidad" porque no es la forma y no son las competencias del vicepresidente. "Aguado en estos meses nunca nos ha contado lo que iban a hacer y ahora que quiere contentar al bando de Sánchez se entrega en los brazos de la izquierda a espaldas de la presidenta", le ha afeado.

