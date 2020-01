Monasterio invita a Ayuso a decirle a Almeida que elimine el protocolo anticontaminación si piensa que no mata

Publicado 10/01/2020 11:29:52 CET

"Ahora van a llegar las 'almeidas' que van a ser las multas que va a poner Almeida durante todos estos meses", ha ironizado la portavoz

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que le diga al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que elimine el protocolo anticontaminación y Madrid Central si piensa que la contaminación no ha matado a nadie.

En una entrevista con Europa Press, Monasterio ha contestado a Ayuso que piensa que la contaminación "sí afecta a la salud" y que "no vale hacer ese tipo de declaraciones cuando tu compañero de partido está aplicando Madrid Central y ha creado una muralla en la M-30".

"Está muy bien que nuestras ciudades sean menos contaminantes. Yo también lo compro, pero antes tienes que facilitar a los madrileños que se puedan cambiar de coche. No se puede penalizar al más débil y ahora van a llegar las 'almeidas' que van a ser las multas que va a poner Almeida durante todos estos meses. Esas 'almeidas se van a hacer famosas en forma de multas", ha ironizado la portavoz de Vox.

En este punto, ha defendido a aquellas personas que tienen que trasladarse, por ejemplo, desde Torrejón y no les funciona el sistema de Metro "porque no hay conexiones buenas y tienen un coche que no pueden cambiar porque no tienen recursos". Ahora, se les dice que "ese coche no vale para nada y todos sus ahorros" pero no se les pone "un plan alternativo para ayudar a comprar un coche eléctrico.

