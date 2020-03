Monasterio rechaza la expulsión de Cs y critica una manifestación donde "se intenta imponer un solo pensamiento"

Recuerda a Cs que "ya le pasó el año pasado" por intentar "ser aceptado por determinados colectivos que no le quieren aceptar"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha rechazado este lunes la expulsión de Ciudadanos de la manifestación del 8M en la capital y ha criticado esta movilización en la que "determinados partidos o grupos intentan imponer un solo pensamiento y forma de opinar".

"Creo que Cs fue a ser aceptado por determinados colectivos que no le quieren aceptar. Ya el año pasado les pasó, me parece muy mal que se discrimine a alguien por no tener pensamiento único", ha expuesto Monasterio antes de participar en una mesa redonda sobre la mujer organizada por la revista Elle.

Cree que en España, al ser "un país con libertad" debería poder haber opiniones distintas sobre la mujer, "tantas opiniones como mujeres españolas existen". A continuación, al ser preguntada si acudiría al 8M si cambiase la manifestación, ha asegurado que "nunca" irá a una movilización en la que "no se deje ni discrepar ni opinar".

"Si va a una manifestación va con lo que opine de esa manifestación, pero no puede ser que le peguen por opinar distinto del pensamiento que se impone de parte de determinado colectivo o grupo político", ha zanjado la portavoz regional de Vox.