Monasterio tacha de "purga" la destitución del jefe de la Guardia Civil en Madrid: "Recuerda a regímenes totalitarios"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tachado este martes de "purga" la destitución del jefe de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, una decisión que le recuerda "a regímenes totalitarios".

En rueda de prensa telemática posterior a la Junta de Portavoces, Monasterio ha señalado que el hecho de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya destituido a López de los Cobos le parece "una purga típica de determinados gobiernos cuando les molesta que alguien hace las preguntas incómodas" y "esa tendencia a purgar a los molestos es propia de gobiernos totalitarios".

Para la líder de Vox en Madrid, el cese del coronel "es gravísimo" y "afecta gravemente" a la democracia" y ha lamentado que la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, demuestra la "seria discrepancia" que existe en el seno del Instituto Armado con respecto al Ejecutivo.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que, si bien se le ocurren "muchos motivos" para cesar a López de los Cobos, a quien ha acusado de "participar de forma voluntaria en el 23F" le resulta "cuanto menos extraño" que sea destituido "en mitad de una investigación judicial y sin dar explicaciones".

Por ello, ha solicitado al ministro del Interior que aporte explicaciones al respecto y "con total transparencia" si es que no tiene "nada que ocultar".

Asimismo, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "meterse donde no le llaman" al firmar un comunicado contra el Gobierno central por destituir al coronel. "Ayuso no debería meterse donde no le llaman, no le pagamos el sueldo ni para escribir cartas ni para escribir decisiones del Gobierno central si no para abrir los centros de salud que a día de hoy permanecen cerrados", le ha reprochado.

A este mismo respecto, el portavoz de Cs, César Zafra, ha mostrado "preocupación" por el tipo de políticas que hace el Sánchez que también "debe explicar este cese de forma transparente". "Da la sensación de que todo esto se debe a algún tipo de lucha política e ideológica que nada tiene que ver con la verdadera necesidad", ha sostenido.