Monasterio (Vox) cree que Sánchez se ha creado una "coartada" para "intervenir la democracia en nombre de la democracia"

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ofrece declaraciones a los medios de comunicación durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 11 de abril de 2024 - Marta Fernández Jara - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha censurado el "populismo bolivariano" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de crearse una "coartada" para "intervenid la democracia en nombre de la democracia".

"Dejas el país en vilo durante cinco días dando un espectáculo atroz, en que pones por delante de tus deberes institucionales, los personales y en los que además, bueno, dejas a todo el país pues en una situación lamentable de caos", ha lanzado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea.

Ha negado que tras la declaración de esta mañana de Sánchez sea un "punto y aparte", sino un "punto y seguido" que empezó con la Ley de Memoria Histórica "donde se atacó los pilares, los fundamentos, de la democracia española". Ha interpretado esta intervención como un anuncio de que "se va a acentuar aún más" el "enfrentamiento entre españoles, de ataque a las instituciones, de intervención del poder judicial y de amordazar a la prensa".

"Va a por los jueces, a por la prensa, a por todo aquel que discuta su poder", ha insistido Monasterio, quien ha reprochado que Sánchez se tome cinco días poniéndose "como centro de todo un país" y se "salta la sede de la soberanía nacional".

"A todos nos han dado la prensa infinitas veces. Y no hemos lloriqueado. Hemos salido con los niños al colegio, con televisiones delante. Acusándonos de cosas que no eran verdad, y que luego en juicios, gracias a la justicia, se ha demostrado que no eran verdad, que eran calumnias. Y no hemos lloriqueado. Porque estamos voluntariamente en política", ha reprochado la dirigente de Vox en Madrid.