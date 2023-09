Mónica García: "Cuando a la derecha no le gusta algo, señala a quién hay que hostigar"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha querido este sábado solidarizarse con el diputado socialista Óscar Puente por el "hostigamiento" que sufrió ayer en un tren AVE por parte de un "intolerante" pasajero, que le insistía en preguntarle por el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia.

"Creo que es absolutamente inadmisible lo ocurrido. No sé cuál es el pecado que ha hecho Óscar Puente, ¿hacer un discurso en la réplica al señor Feijóo?. No les gusta que les hagamos réplicas, no les gusta la democracia no les gusta que les contemos las verdades", ha indicado García 'motu proprio' en las declaraciones a los medios sobre la protesta contra la especulación urbanística en el distrito de Latina en la que ha participado este mediodía.

La líder regional de Más Madrid quiere que los políticos se pongan "del lado de la tolerancia, porque lo que estamos haciendo es una sociedad en la que está calando esa intolerancia". "La señora Ayuso podría decir algo, podría decir si está del lado de los intolerantes o si está del lado de los demócratas que realmente queremos tener una democracia y una convivencia pacífica entre los ciudadanos", ha indicado.

A continuación, García ha apuntado que ellos también vivieron "este hostigamiento en las calles" cuando estaban en Podemos. "Yo creo que es una cosa que es absolutamente indecente. Es la única herramienta que tiene la derecha cuando algo no le gusta, cuando no le gusta el resultado electoral, cuando no le gusta un discurso, que es señalar a quien hay que hostigar y eso no lo debemos admitir", ha argumentado.

"Es verdad que las derechas señalan y hostigan y eso al final cala, es una gota que va calando la sociedad y hay gente que se cree con derecho a ir por ahí insultando a sus representantes públicos. Creo que es algo que como ciudadanos y como demócratas debemos decir que no estamos dispuestos y que basta ya", ha concluido la parlamentaria regional.