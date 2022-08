Mónica García reprocha a Ayuso que se niegue a apagar edificio públicos pero pida a ciudadanos hacer acopio de velas

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha reprochado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que oponga al plan energético del Gobierno central, con medidas como apagar las luces de edificios públicos, y ha afeado que en el plan regional ante un posible gran apagón planteado en diciembre de 2021 se incluyeran medidas como el acopio de velas, baterías o alimentos no perecederos.

"La única actuación de Ayuso para paliar la crisis energética ha sido pedir hace meses a madrileños y madrileñas que hagan acopio de velas mientras alardea de dejar las luces encendidas de sus despachos y edificios", ha lanzado en sus redes sociales.

Anoche la presidenta rechazó que fuera a apagar la luz de los edificios públicos o escaparates del comercio exterior, como solicita el plan del Ejecutivo central, porque a su juicio generará "inseguridad" y espantará "el turismo y el consumo".

Entre las medidas del Gobierno para el ahorro energético, también se obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22 horas, una decisión para la que tendrán siete días para su cumplimiento.

A la presidenta también la han criticado el líder del PSOE-M, Juan Lobato, quien ha calificado de "numerito del día" la negativa de Ayuso a adoptar la medida o la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien ha dicho que no le sorprende la "oposición frontal" y "enormemente irresponsable" del PP a este plan de eficiencia energética porque, a su juicio, "no es un partido de Estado" y confía en que la ciudadanía "tenga más compromiso que gobernantes que no están a la altura de la circunstancias".