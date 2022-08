Unidas Podemos critica que Ayuso siempre se oponga a las medidas del Gobierno y pide luz para la Cañada Real

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha criticado este miércoles que "no importa la medida que proponga el Gobierno de España" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siempre se opone, como en el caso de aplicar el plan de ahorro energético que aprobó este lunes el Consejo de Ministros.

"No importa la medida que proponga el gobierno de España, Ayuso siempre va a decir no. ¿Le importa la seguridad, la pobreza o la tristeza? No, es otra cortina de humo, sino que hubiese hecho algo para que las 4.000 personas que llevan dos años sin luz en la Cañada Real, la tengan", ha lanzado en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha espetado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hay que "tener mucha cara para decir en Madrid que la Ley en España se cumple", mientras a los independentistas en Cataluña, "no sólo se les permite su incumplimiento reiterado, sino que además se les premia con el indulto tras ser condenados por el Supremo".