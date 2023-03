Mónica García responde a Ayuso de que "la decepción va a ser absoluta" porque "no va a ganar las elecciones"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha respondido a las palabras de la jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, acerca de que sería "una decepción" no lograr mayoría absoluta en los comicios regionales del próximo 28 de mayo, y le ha advertido de que "la decepción va a ser absoluta" porque no sólo no va a ocurrir ese extremo, sino que la líder 'popular' "no va a ganar las elecciones".

"Tenemos que transmitirle que no sólo va a ser una decepción, sino que va a ser absoluta porque estamos seguros de que no va a ganar las elecciones y Más Madrid va a poder cambiar el Gobierno de la Comunidad y traer las mejores políticas para una vida mejor de los ciudadanos", ha respondido García a las palabras de Ayuso en una entrevista realizada este viernes en 'Onda Cero'.

La candidata de Más Madrid ha realizado estas declaraciones en Leganés, donde ha partidipado este viernes en el acto 'Más Leganés: con Madrid al 100%' jutno con el cabeza de lista de Más Madrid a la Alcaldía del municipio, Carlos Poblete, y el diputado de Más País, Íñigo Errejón.

Mónica García ha acusado a Díaz Ayuso de "mentir descaradamente" en esa entrevista sobre el caso de los protocolos de derivación en residencias durante la primera ola del coronavirus. "Ha vuelto a decir que esos protocolos de la vergüenza no existieron y que en su Gobierno no los aplicaron, para a renglón seguido añadir que espera que imputen a un consejero de su propio Gobierno", ha indicado en relación con el que fuera responsable de la cartera de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), el cual declaró este jueves ante el juez por esta cuestión.

"Una de dos, o sabía que hay un delito deliberadamente y no hizo nada, o claramente está intentado eludir sus responsabilidades", ha opinado García, quien ha apostillado que Más Madrid quiere "llegar hsata el final del asunto de las residencias".

Al hilo de esto, ha prometido que, de llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, recuperarán para la gestión pública la residencia Parque de Los Frailes de Leganés, cuyo contrato de concesión termina este año, según ha explicado.