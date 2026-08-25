Mónica García ve "desnortada" a Ayuso con explicaciones "kafkianas" sobre el ático que "no se las creen" en Génova

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha cargado contra una "desnortada" presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que recurre a explicaciones "absolutamente kafkianas" sobre la compra del ático en Chamberí por parte de la empresa pública madrileña Planifica Madrid que "no se las creen en Génova", sede nacional del PP.

"El chao pescao que anunciaba la señora Ayuso es el inicio del chao pescao de la señora Ayuso de la Puerta del Sol", ha subrayado la también ministra de Sanidad en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press después de que la presidenta madrileña utilizara esa expresión.

En este sentido, la líder de Más Madrid ha subrayado que los madrileños están "hartos" de las "corruptelas" que se le acumulan a Ayuso y de una forma de gobernar en la que "se apropia de los recursos de los madrileños y los madrileños para su uso propio".

En esta línea, ha remarcado que "desde que empezó el caso del segundo ático" la jefa del Gobierno madrileño ha dado explicaciones que ha tildado de "contradictorias y kafkianas", que no se las creen en Génova y que el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, "pone en duda".

Así, ha aconsejado al presidente nacional del PP tener "cuidado" al poner en "cuestionamiento" a la presidenta madrileña al recordar el episodio que derivó en la salida de Pablo Casado del partido. "La que está desbordada es la señora Ayuso, con estos escándalos que se van sumando a todos los escándalos que lleva acumulados", ha zanjado.