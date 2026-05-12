Muere un motorista de 52 años tras una colisión frontal en la M-513

Muere un motorista en Boadilla del Monte - 112

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 52 años ha fallecido este martes tras sufrir una colisión frontal con un turismo en la carretera M-513, a la altura del kilómetro 6, en el término municipal de Boadilla del Monte, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El siniestro se produjo a las 9.18 horas, momento en el que se recibió la llamada de aviso en el servicio de emergencias Madrid 112.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Summa 112, que encontraron al motorista en parada cardiorrespiratoria y con politraumatismos muy graves.

Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 30 minutos, aunque finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento.

En el operativo también participaron efectivos de Cruz Roja y Protección Civil. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.