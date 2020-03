Muere un primo de Ayuso por coronavirus: "Los que hayáis perdido familiares, sabed que no estáis solos"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este domingo de que un primo suyo ha fallecido por esta enfermedad, tras haber estado muy grave, y ha trasladado a todos aquellos que han perdido familiares que no están "solos".

"Acaba de fallecer mi primo Guille. Padre de 5 niños maravillosos, un marido ejemplar. Los que estéis contagiados, hayáis perdido a familiares o estéis desesperados por estar encerrados, sabed que no estáis solos. Esta guerra la encaramos entre todos", ha escrito Ayuso en su cuenta de Twitter.

Previamente, en una entrevista con 'El Mundo' ya señaló que un primo suyo "fue de los primeros" afectados y que seguía "muy grave en el hospital".

"Yo estoy sola y aislada. Echo de menos un simple paseo por mi Madrid lindo. Pero no pierdo el contacto con los míos. He creado un chat que se llama 'yo pasé el coronavirus' con amigos que también se han contagiado, para darles optimismo. De avatar he puesto un botellín de Mahou", ha relatado en esta entrevista.