Una oficial de Policía denuncia por acoso laboral al alcalde de Brunete, que defiende su inocencia "a ultranza"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una oficial de la Policía Local de Brunete ha presentado en los Juzgados de Primera Instancia de Móstoles una denuncia por presunto acoso laboral contra el actual regidor, José Manuel Hoyo, y dos funcionarios del Ayuntamiento de Getafe.

El pasado 19 de octubre, el Ayuntamiento de Brunete recibió varios escritos de la funcionaria Susana C.T., entre los que consta un auto de diligencias previas abierto por el Juzgado número 3 de Móstoles, con fecha de 14 de octubre de 2022, en el que se cita a las partes para declarar el 4 de noviembre. Los abogados de la defensa han pedido retrasar la comparecencia para preparar la causa.

Al no disponer de notificación oficial ni del texto íntegro de la denuncia presentada por la oficial de Policía, al haberse aportado al Ayuntamiento exclusivamente la primera página de la misma, el primer edil de Brunete se personó ese mismo día en el Juzgado para solicitar notificación oficial y copia íntegra de la denuncia interpuesta contra él.

En un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, Del Hoyo "niega categóricamente que se haya realizado actuación alguna de acoso laboral, o de otro tipo, hacia dicha funcionaria", reservándose los tres denunciados el ejercicio "de cuantas acciones en Derecho sean necesarias para defender su honor, que se ha puesto en entredicho por esta funcionaria".

Además, esgrime que previamente a su denuncia se abrió un expediente disciplinario contra la agente que se sustenta "en el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas hacía esta Alcaldía".

"Y todo ello en virtud de la comunicación al Ayuntamiento de Brunete realizada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la sentencia penal firme, donde se condena a la funcionaria como cooperadora necesaria de un delito de cohecho al intentar corromper a finales de 2012, junto con el alcalde en aquellas fechas del Partido Popular, a una concejala de la oposición", recoge el texto.

Así, y en aras de asegurar la imparcialidad, se nombraron como instructor y secretaria del expediente disciplinario a dos funcionarios del Ayuntamiento de Getafe, "que no tienen ningún tipo de vinculación o relación con el Ayuntamiento de Brunete, pero que también han sido denunciados por la citada funcionaria".

"La propia sentencia pone de manifiesto la catadura moral de la funcionaria denunciante y su falta de escrúpulos de la propia funcionaria", señalan en el comunicado.

Los denunciados entienden que "esta falta de escrúpulos" podría ser la principal razón por la cual ha sido presentada esta denuncia "totalmente falsa, injuriando y calumniando el buen nombre y el honor del alcalde, causándole gravísimos perjuicios, sobre todo de índole personal y político con el principal fin de suspender el expediente disciplinario y de interferir en la vida política de Brunete, en unas fechas tan cercanas a las elecciones municipales de 2023, que perjudican claramente su candidatura a la Alcaldía y en las que el PP quiere recuperar a toda costa el municipio".

SUSPENDIDO CAUTELARMENTE DE MILITANCIA POR EL PSOE

Como consecuencia de la denuncia, José Manuel Hoyo recibió ayer lunes un burofax de su partido, el PSOE, comunicándoles resolución por la que se inicia expediente disciplinario y se le suspende cautelarmente de militancia.

"Los estatutos del partido hay que cumplirlos. Pero no voy a consentir este tipo de denuncias calumniosas, que atentan contra su honor, y ejerceré todas las acciones que en Derecho haya lugar, defendiendo a ultranza, en todos los ámbitos, su inocencia frente a las manifestaciones de una funcionaria condenada penalmente", explica en declaraciones a Europa Press.

También ha confirmado que continuará al frente del Ayuntamiento de Brunete hasta la finalización de su mandato y que el equipo de Gobierno, formado por PSOE y Cs, y apoyado por Ganar Brunete, "no corre peligro". Además, el regidor ha señalado que no ha recibido solicitud de abandonar la Alcaldía, sino "gran cantidad de muestras de cariño y apoyo recibidas, tanto por sus vecinas y vecinos, como en su ámbito personal, profesional y político".

"Estamos muy cerca de las elecciones municipales y me imaginaba que algo de esto iba a suceder. Soy el primer alcalde socialista en Brunete y estamos con muchas posibilidades de renovar. No tengo pruebas, pero todo me hace sospechar que el PP está detrás", ha finalizado el alcalde.