Olga María Ramos canta chotis feminista reivindicando salidas laborales dignas para superviventes de violencia machista

"Y por fin el otro día me llamaron para una entrevista de trabajo. ¿Otra vez de limpiadora? De eso nasti monasti, de lo mío, de ingeniera aeronaútica", explica

Olga María Ramos canta un chotis feminista en la programación de fiestas de San Isidro del Ayuntamiento de Madrid, en el que reivindica salidas laborales dignas para las mujeres superviventes de violencia machista.

'Me quisieron calladita' es el título del chotis, grabado por el Ayuntamiento y en el que Olga María Ramos recorre las calles del Madrid de los Austrias con un grupo de chulapas ataviadas con un mantón violeta, el color del feminismo.

"Me quisieron calladita, enjaulada y dependiente, pero yo me quise viva y conseguí salir. Con la cría y dos maletas, sin trabajo, aunque no supe a dónde ir. He llegado aquí (a Madrid). Quiero trabajar", canta Olga María Ramos, que defiende en la letra que ella es capaz de hacer frente a todo lo que se le presente.

Al entrevistador le manda un mensaje contundente. "Si crees que mi pasado puede ser inconveniente, creo que no eres consciente de lo que puedes ganar", le canta. "Y por fin el otro día me llamaron para una entrevista de trabajo. ¿Otra vez de limpiadora? De eso nasti monasti, de lo mío, de ingeniera aeronaútica", va explicando.

Cuando el entrevistador le pregunta que por qué estuvo tres años sin trabajar, la respuesta de Olga María Ramos no se hace esperar. "Pues mire usted, mi ilustrísimo, que aquello no fue por gusto sino por obligatoriedad ya que un gañán no supo valorar la mujer que tenía enfrente y a la que deberías contratar", canta.

Las fiestas de San Isidro organizadas por el Ayuntamiento siguen teniendo más espacio para la solidaridad y prueba de ello se dio en la rueda de prensa de presentación, con la alcaldesa, Manuela Carmena: la nota para los medios de comunicación iba dentro de un bolsito con tela de parpusa, confeccionado en Madrid "por un grupo de chulapas que luchan contra la exclusión social y por la inclusión textil".

Es una acción artística y de merchandising de mujeres supervivientes

de la violencia género. Además en las fiestas se instalarán seis 'Puntos violetas' de prevención y atención a las agresiones machistas.

También en la pradera se podrán encontrar rosquillas elaboradas por las mujeres de Libres y Autónomas, con mensajes empoderantes en su interior.